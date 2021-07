Al Summer Meeting a Gargnano, otto bellissime regate e un grande lavoro affiatato per gli equipaggi del Golfo Dianese

Quaranta barche per ottanta tra timonieri e prodieri, tutti tra i 9 ed i 17 anni, si sono sfidati sabato 26 e domenica 27 giugno nelle acque di fronte a Gargnano, sulla sponda bresciana del Lago di Garda per il «6° Summer Meeting» del doppio Rs Feva.

Otto belle regate, per metà con brezza dell'Ora, vento da sud tipico del lago, e per l’altra metà con il classico Pelèr, sostenuto vento da nord, ricche di soddisfazioni per il Racing Team Golfo Dianese, composto dagli equipaggi del Club Nautico Sanbàrt e del Club del Mare di Diano Marina.

Ottimo risultato dell’equipaggio Under 11 composto dai piccoli Edoardo Bastini e Samuele Bardelli di San Bartolomeo al Mare, primi classificati nella loro categoria. “Primo risultato di ciò che ci auguriamo possa essere l’inizio di un nuovo ciclo di presenza della vela del ponente ligure nel panorama nazionale” ha commentato Enrico Solaro, Direttore Sportivo del Sanbàrt.

“Non solo scuola vela, impegno sociale e ambientale per il Sanbàrt, ma passione e impegno che mirano a portare San Bartolomeo al Mare alla ribalta nella vela giovanile italiana”.

Prossimo appuntamento sempre nella stessa splendida cornice tra meno di un mese, il 17 e 18 luglio a Riva del Garda per la terza tappa del circuito nazionale.

Nel frattempo, al Club Nautico Sanbàrt, sabato 10 luglio, vele in acqua per il Memorial “Beppe Girola”, il primo dei due classici appuntamenti estivi.

Sanbàrt, Circolo Nautico nato nel 1998, è fondato sulla convinzione che la passione nasca attraverso il divertimento, l'esperienza ludica e ricreativa, dalla quale scaturiscono poi interesse e impegno. Il motto del Circolo è “cresciamo con il mare”: i valori fondamentali sono il rispetto del mare, l’impegno verso la sostenibilità, l’inclusione e l’accoglienza verso le diversità.

Diventare socio del Club Nautico San Bartolomeo al Mare significa entrare a far parte di un'associazione animata da entusiasmo e passione, nella quale condividiamo progetti e attività volte alla diffusione e allo sviluppo della conoscenza del mare e della pratica della vela.