I consigli del Dottor Luca Avagnina: 'I problemi dermatologici del piede, come curarli'

Con l’arrivo dell’estate iniziamo a scoprire i nostri piedi, il Dottor Luca Avagnina, podologo di fama internazionale espone i principali problemi dermatologici del piede in particolare delle unghie come onicomicosi, della pelle come le Verruche e le dermacomicosi, spiega come come curarli. “Può verificarsi, per vari motivi, che le nostre barriere diminuiscano, ad esempio a causa di piccoli tagli della pelle, o per stanchezza o stress, il nostro organismo ha meno difese da mettere in atto e, quindi, virus, batteri e micosi possono facilmente insidiarsi nei nostri piedi e causare malattie che tutti conosciamo. Le più note sono le onicomicosi perché c’è un battage pubblicitario che tende a far crede alla gente che mettendo e “spennellando” le unghie onicotiche di vario livello risolvono i problemi. In pochi sanno che la micosi è dovuta ad un micete e, quindi, non essendo un batterio non si cura se prima non si pulisce meccanicamente la causa del micete; questo va fatto con una pulizia delle unghie regolare da un podoiatra abilitato, inoltre vanno applicati i giusti principi attivi che possono aiutare a debellare questa infezione” - spiega il Dottor Luca Avagnina, che prosegue:

“Noi utilizziamo il laser, perché è uno strumento di ultima generazione ottimi risultati, evidenziati anche dalla letteratura scientifica internazionale. Quindi procediamo utilizzando in prima istanza il laser e successivamente applichiamo prodotti anti-micosi specifici prescritti in base al tipo di micete e al tipo di paziente. Gli stessi miceti possono colpire la pelle, specialmente negli spazi interdigitali, in questo caso si parla di epidermomicosi o del così detto piede d’atleta. Gli ambienti caldo-umidi tendono a far proliferare questo tipo di batteri, anche in questo caso una visita curata da un podologo prima di fare delle diagnosi casalinghe o arbitrarie permetterà di individuare la giusta terapia. Da non dimenticare in questo periodo le verruche: una patologia che non è cagionata da miceti, ma da virus. Una verruca purtroppo a differenza delle micosi che normalmente non provoca dolore (nelle forme più lievi), dà sempre dolore, specialmente quando è plantare, perché la pressione del corpo spinge questo virus sempre più in profondità e crea delle vere e proprie patologie visibili e dolorose che vanno trattate o chirurgicamente sotto anestesia locale, oppure con una lenta e progressiva manutenzione per far morire questo virus piano piano in maniere podologica . Nel nostro centro cerchiamo di offrire tutte le opportunità quelle incruente o più cruente per dare alle persone la possibilità di vivere un’estate sana con dei bei piedi e soprattutto camminando bene senza dolore”.

Il Dott. Avagnina riceve su appuntamento a Sanremo, in Corso Matutia, 13 contattando il numero: 0184 541444. È attivo anche il servizio whatsapp al seguente numero: +39 349 525 6922.