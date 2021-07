Ventimiglia: dopo il Consiglio di ieri parla il segretario Bertolucci "Le giustificazioni erano corrette ma analizzerò la situazione"

La situazione politica di Ventimiglia è sicuramente molto delicata e la conferma arriva anche il giorno dopo al Consiglio comunale, che ha visto la mancanza del numero legale, per l’assenza dei Consiglieri della Lega e dell’esponente di Fratelli d’Italia, Bartolomeo Isnardi.

Per quanto riguarda la Lega il segretario cittadino, Simone Bertolucci, si è già sentito con i suoi e con l’Onorevole Flavio Di Muro, esponente di spicco del partito. “Voglio sottolineare che le assenze erano tutte giustificate – ci ha detto – perché se i Consiglieri mi chiamano e mi evidenziano problemi di salute o comunque importanti, io credo loro. Il ‘modus operandi’ è forse condannabile perché se, da parte di qualcuno ci fosse stata l’intenzione di non venire e se fosse stata creata ad arte per un’eventuale protesta secondo i ruoli, poteva essere più incisiva. Si è venuto a creare un notevole imbarazzo e, quindi, i modi di fare non sono stati positivi. Nei prossimi giorni potrebbe venir fuori anche qualche malcontento ma, ad oggi io mi baso sulle giustificazioni dei Consiglieri che sono di salute o inopportunità”.

Dalle dichiarazioni di Bertolucci viene nuovamente fuori il malcontento sugli inviti per l’inaugurazione del nuovo porto: “Effettivamente non era stata condotta in modo corretto – dice Bertolucci – ed avevo avuto sentori non buoni ma, ieri mattina gli inviti sono arrivati anche se non posso sapere cosa si è scatenato nella testa delle persone”.

Bertolucci continua così: “Da segretario cittadino ho avuto modo di dire che, fare comunicazioni dell’ultimo minuto non va bene, ma rimane da capire se c’è qualcosa di più pesante delle giustificazioni date. E’ troppo presto per dirlo e ci saranno delle riunioni nei prossimi giorni. Già ieri sera abbiamo avuto uno scambi di opinioni ieri sera, un incontro pacato e solo per chiederci cosa effettivamente sia successo. Sicuramente organizzerò un incontro con i Consiglieri perché devo tenere in considerazioni le loro istanze e, se ci saranno motivi più pesanti dovremo capire le giustificazioni per quanto accaduto ieri. Dopo andremo a parlarne con il Sindaco”.

Bertolucci esclude che i fatti di ieri siano riconducibili al progetto della Coop o alla situazione migranti: “Assolutamente no, perché questo è un discorso autonomo, per il quale siamo contrari e in attesa del Consiglio di fine luglio. Per quanto accaduto ieri potrebbe esserci qualche motivazione particolare. Comunque, fino a prova contraria, le giustificazioni dei Consiglieri sono state più che valide, anche se ci si può interrogare sul loro arrivo negli ultimi minuti. Certo, ci eravamo visti poco prima e l’unico malcontento era quello degli inviti per il porto, ma non vedevo strascichi pesanti”.