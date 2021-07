Ventimiglia: dopo il consiglio comunale ora la spaccatura nella maggioranza è palese, a quando la resa dei conti?

La spaccatura della maggioranza a Ventimiglia, se già prima non era un segreto, da ieri è cosa palese. L’uscita del consigliere Isnardi al termine della discussione sul ‘Saint Charles’ ha, di fatto, provocato lo scioglimento della seduta e la cosa non potrà non avere strascichi in amministrazione.

La frattura con Lega e Fratelli d’Italia è ormai lampante. Sulla mancanza del numero legale, infatti, pesavano sin dal principio le assenze interne al ‘carroccio’, mentre l’uscita del rappresentante di FdI ha portato alla chiusura anticipata della seduta subito dopo l'acceso dibattito sul destino dell'ospedale di Bordighera.

La maggioranza, al momento in cui l’opposizione è uscita dall’aula costringendo il presidente Spinosi a sciogliere il consiglio, era rappresentata solamente da due consiglieri della Lista Civica (oltre al sindaco), da Forza Italia, dal Gruppo Misto e dallo stesso Spinosi.

La questione è delicata e sicuramente già oggi sarà affrontata internamente alla maggioranza. Ma resta da capire se e quando ci sarà una resa dei conti che possa o ricompattare o definitivamente spaccare l’amministrazione Scullino.