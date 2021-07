Ventimiglia: scatta sabato prossimo il calendario estivo delle manifestazioni, due mesi di grandi appuntamenti

Luglio e agosto intensi per gli appuntamenti estivi di Ventimiglia. L’amministrazione comunale ha infatti finalmente terminato la stesura del calendario estivo 2021. Da sabato prossimo e fino al 31 agosto teatro, cultura, benessere e divertimento che saranno protagonisti nella città di confine per i turisti ma anche per i residenti.

"Anche quest'anno - spiega l'assessore alle manifestazioni Bertolucci - nonostante tutte le difficoltà dettate dal Covid e dalle scarse risorse, abbiamo dato alla città un calendario in cui la parola d'ordine è qualità”.

La prosa ‘invernale’ si sposta al teatro romano, con attori del calibro di Paolo Rossi, David Riondino, Dario Vergassola che allieteranno il pubblico con la loro ‘Odissea, un racconto mediterraneo’, a cura del Teatro Pubblico Ligure. Previsti anche tre appuntamenti musicali: uno di musica antica ligure, una serata jazz e swing e un tributo a Lucio Dalla, passando per gli eventi targati ‘Ventimiglia Viva’ (musica, divertimento e skateboard) e ‘Lasciadire’, con il suo ‘Ligustico’ a carattere enogastronomico, natura, sport, ‘Liguritudine’ e soprattutto ricordando Dante, protagonista di questo 2021 anniversario della sua scomparsa 700 anni fa.

Tre serate di cinema all'aperto ai giardini pubblici, a cura dell'associazione ‘Controtempo’, presentazioni di libri organizzate dalla Soms di Grimaldi, la rassegna Hanbury ‘Che spettacolo’ a cura di Liber Theatrum, le mostre d'arte Expo Dubai a San Francesco completano il programma. L’Amministrazione è in attesa del via libera definitivo, da parte della Confcommercio, per il ‘Desbaratu’ numero 100 e anche per la due giorni di ‘Sapori alla Marina’ del 30 e 31 agosto’.

"Uscirà come ogni anno l'opuscolo informativo – termina Bertolucci - per date, orari e prenotazioni si potranno consultare le pagine social del Comune di Ventimiglia e l'ufficio Manifestazioni, che ringrazio infinitamente per la collaborazione ed organizzazione”.

(Sotto il calendario scaricabile)