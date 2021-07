Sanremo: tornano domani i 'Concerti di Villa Nobel', appuntamento con '... a l'Italiana...'

Dopo il successo dei primi due appuntamenti con la grande musica della stagione concertistica internazionale 2021 promossa dall'associazione ‘Musica a Santa Tecla’, tornano domani i ‘Concerti di Villa Nobel’ per l’estate musicale con il ciclo ‘I Maestri’. Domani alle 19 ci sarà ‘.... a l’Italiana…’, le sonate del ‘700 italiano per flauto traversiere e clavicembalo con un particolarissimo programma interamente dedicato ai compositori della grande tradizione sonatistica italiana come Vivaldi, Scarlatti, Corelli, Sarti, nell'interpretazione di Francesca Odling al flauto traversiere e Francesca Lanfranco al clavicembalo, fra le massime interpreti italiane di musica antica.

Venerdì alle 19.30 sarà la volta di ‘La vita è un sogno’, il recital lirico di basso con Michael Wagner, accompagnata al pianoforte da Andrea Linsbauer, artisti di fama internazionale, ci porterà per mano nell’affascinante atmosfera sognante ed intima della produzione ‘liederistica’ tedesca per canto e pianoforte. Un intenso programma ricco di emozioni che spazia dal classicismo di Haydn al Romanticismo tedesco di Schubert, Brahms, Hugo Wolf.

La presentazione storica e musicale sarà a cura di Fabio Marra. Prenotazione obbligatoria con posti limitati sino ad esaurimento: 0184501017 oppure via e mail: musicaasantatecla@libero.it.