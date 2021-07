Sanremo: dopo lo stop dell’anno scorso dal 4 al 7 luglio torna la festa patronale di San Siro

La parrocchia di San Siro, Cattedrale della città di Sanremo, si appresta a vivere i festeggiamenti per il santo patrono. Anche quest'anno le restrizioni Covid impediscono ai parrocchiani e ai tanti cittadini di Sanremo sempre coinvolti nei festeggiamenti, di vivere la festa nella sua pienezza.

Non si svolgeranno, infatti, come lo scorso anno, le tradizionali iniziative in piazza: la serata formativa che negli anni ha visto sul palco di piazza San Siro personaggi di alto profilo da Simona Atzori ad Enzo Bianchi; la maratona "StraSanSiro" che si svolgeva per le caratteristiche vie del centro e a cui partecipavano anche altre comunità religiose; la sagra che per due giorni rendeva piazza San Siro centro vitale dell'intera città.