Sanremo: ‘Dalla Romagna a Rio’, ‘Un’Estate in Villa’ con Mirko Casadei e Armando Corsi

Nuovo appuntamento per la Rassegna Un’estate in villa, venerdì 9 luglio, alle ore 21.30 arrivano Mirko Casadei e Armando Corsi che saranno protagonisti della prima data nazionale di “Dalla Romagna a Rio”.

Uno spettacolo che evoca sonorità distinte tra loro ma che come due rette contrapposte si raggiungono fino ad intrecciarsi in un viaggio musicale che, come indica il titolo, parte da una delle zone più festose d’Italia fino ad arrivare al Brasile. "Dalla Romagna a Rio" è l'incontro tra due culture e generi fisicamente lontani, come il liscio e la bossa, nella rivisitazione in chiave inedita e contaminata dalle anime musicali dei due artisti. Non mancheranno “Romagna Capitale”, “Romagna mia”, “Ciao mare”, “Simpatia”, in omaggio al “Re del liscio” Raoul Casadei, padre di Mirko, ma ci saranno anche “Garota de Ipanema”, “Eu Sei Que Vou Te Amar”, “Onde Anda voce” e “Pais Tropical”.

"Dalla Romagna a Rio" è un tassello di un progetto ampio e trasversale, di ricerca e ibridazione, tra folk, bossa e liscio, elementi che saranno contenuti nel nuovo album di Mirko Casadei in omaggio proprio al grande Raoul e alla sua musica, in cui prenderanno parte molti artisti, tra cui Armando Corsi. Gli arrangiamenti saranno curati da Zibba.

Sul palco assieme ai due musicisti ci saranno: Manuel Petti alla fisarmonica, Stefano Giugliarelli alla chitarra e Marco Lazzarini al sax.

Presenta la serata Daniele Lucca.

L’ingresso allo spettacolo è di 15 euro. Prenotazione obbligatoria esclusivamente su: www.sanremo2021.entbrite.it. Per informazioni: sanremo@nidodiragno.it. Tel/WhatsApp (lun-ven 9.30-12-30 / 15.30-18.30): Coop. CMC +39 393 8753637.