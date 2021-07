Riva Ligure presenta l'estate della ripartenza: musica, cultura e novità, 62 eventi per tutti i gusti

Riva Ligure presenta la sua estate della ripartenza. Stiamo parlando del calendario manifestazioni per luglio e agosto. Ogni sera un evento con una proposta che vuole essere rivolta alle famiglie e accontentare tutti i gusti.

"Un calendario che si rifà a quelli pre pandemia: con il tentativo a luglio e agosto, di avere tutte le sere un evento. Ci siamo riusciti e non è stato facile. - annuncia Francesco Benza, assessore al turismo di Riva Ligure - Avevamo un budget complessivo di 30mila euro e siamo stati in grado di organizzare 62 manifestazioni. L'attenzione è sempre rivolta alle famiglie e ai bambini che vengono a frequentare Riva Ligure nel periodo estivo. inoltre tutte le sere di luglio e agosto renderemo pedonale via Martiri della Libertà, in modo che tutte le attività commerciali possano estendere i propri dehor gratuitamente".

IL VIDEO SERVIZIO DALLA RUOTA PANORAMICA









Si partirà venerdì, 2 luglio, con Breackboxes Acoustic Duo, in via Martiri della Libertà, alle 18. La musica è molto presente nella proposta estiva di Riva Ligure, con l'amministrazione che ha avuto una sensibilità e un occhio di riguardo soprattutto per le band locali, ad esempio, l'8 luglio con Ethan, Luca Diurno in concerto. con Breackboxes Acoustic Duo, in via Martiri della Libertà, alle 18., con l'amministrazione che ha avuto una sensibilità e un occhio di riguardo soprattutto per le, ad esempio, l'8 luglio con Ethan, Luca Diurno in concerto. Rimanendo sempre in questo ambito ritornerà il 'Carro della musica'. L'estate scorsa Riva Ligure riuscì a realizzare dei concerti musicali, adattando a palcoscenico il carro utilizzato per il corso fiorito di Sanremo. Un escamotage per far esibire le band in movimento. Un'attrazione che ritornerà anche quest'anno con: Blu Cobalto (16 luglio), Nuovi Solidi e Radio Grock (23 luglio), Uno Band (30 luglio), Cerchi di Gesso e Premiato Cotonificio (31 luglio), D-Sparsi (6 agosto), La Premiata Banda (13 agosto), Sleepin Dogs (27 agosto).

Riva Ligure è anche cultura con ben 11 serate. Il 19 luglio, si terrà il primo memorial Antonello Ascheri, dove si ricorderà lo scrittore, maestro ed ex consigliere rivese, con la presentazione dell'ultimo libro che ha scritto. Tornerà anche l'open day per la Campagna Scavi 2021, il 26 luglio al sito archeologico di Costa Balenae.

In questo solco troviamo anche la riapertura dello Spazio Espositivo Multimediale di Riva Ligure, per i prossimi 2 mesi. Al suo interno è possibile ammirare i tanti reperti trovati in questi anni di scavi. Il tutto valorizzato da un percorso multimediale che incentiva curiosità e voglia di conoscere le opere esposte.

Inoltre il SEM funzionerà anche da punto informativo e da biglietteria per le varie serate. Infatti, l'organizzazione degli eventi è andata di pari passo con l'attenzione alla sicurezza per l'anti Covid. Anche per questo bisognerà prenotarsi negli eventi a sedere, a numero chiuso, rispettando la procedura identificativa, prima di entrare nell'area recintata con i posti distanziati.

Altra attrazione che caratterizzerà l'estate rivese è l'imponente ruota panoramica che svetta nel centro cittadino, dietro le spiagge. Alta 25 metri è la più grande di tutto il ponente ligure, fino a Genova e sarà attiva fino a fine agosto.

Torneranno anche due rassegne importanti: Bimbumbam, il cinema all'aperto con film e gli spettacoli rivolti ai bambini e Sale in Zucca, di Claudio Porchia. Quest'ultima in particolare in questi anni ha saputo portare su Riva Ligure tanti ospiti di prestigio del panorama culturale locale e nazionale. Come da tradizione, infine, ci sarà anche lo street food, con tre serate dal 9 all'11 luglio e dal 20 al 22 agosto.

Un calendario dove trovano spazio anche delle novità. La prima è la notte del wrestling, in programma il 12 agosto. Un evento unico nel panorama provinciale con atleti famosi che si esibiranno sul ring allestito per una sera in piazza Ughetto. Originale sarà anche la serata del 14 agosto, con Max e Jonas, due tenori stranieri che si sono anche esibiti davanti a Papa Francesco e pronti a suonare a Riva Ligure portando la loro musica classica arrangiata in chiave techno.

Infine, la Festa del Mare, a cura dell'associazione 'I cinque feughi' una tradizione di questo borgo che tornerà con la messa celebrata sul mare e soprattutto con lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Sullo show pirotecnico, il sindaco Giorgio Giuffra è entrato nel dettaglio spiegando che l'evento è in programma ma tutto dipenderà anche dalle autorizzazioni della Prefettura. Il primo cittadino ha confermato di essere intenzionato a fare i fuochi d'artificio e di esser pronto anche ad emanare ordinanze per imporre il divieto di assembramento e l'uso della mascherina durante lo spettacolo.

"Ci auguriamo che questo calendario sappia riscontrare il gradimento tra chi vivrà Riva questa estate. E' un calendario pensato per residenti e turisti. Ringrazio l'assessore Benza e i tanti consiglieri comunali che hanno collaborato, così come i dipendenti del Comune. Grazie a tutte quelle attività che con tenacia hanno tenuto aperto e hanno mantenuta viva la nostra comunità e oggi ci permettono di essere vivaci e accoglienti. Grazie anche alle nostre associazioni" - ha sottolineato Giuffra.

"Nel nostro calendario ci sarà spazio anche per la bandiera verde. Infatti, la scuola secondaria di primo grado Marconi ha ottenuto per la prima volta il prestigioso riconoscimento. - ha spiegato il sindaco - Per questo sulle locandine abbiamo inserito un QR Code che inquadrato permetterà di conoscere quanto fatto per ottenere la bandiera e l'importate visione dei nostri ragazzi per il futuro dell'ambiente".

"Noi abbiamo due comparti che sostengono l'economia locale: la floricoltura e il turismo. Non potevamo farci trovare impreparati in quella che ci auguriamo sia l'estate della ripartenza. Accogliamo quindi positivamente l'accordo tra Regione Liguria e Piemonte, sull'interscambio delle prenotazioni per le vaccinazioni. Un ottimo incentivo per le tante persone che hanno le seconde case. Ci auguriamo che l'accordo possa essere esteso anche alla vicina Lombardia in modo che tutto il nostro bacino tradizionale possa venirci a trovare senza vincoli di date" - commenta.