Domenica prossima passeggiata tra le montagne e spettacolo per i bimbi con il rifugio 'Gola di Gouta'

Il rifugio Gola di Gouta, in collaborazione con l’apicoltura Chamalou e la guida tecnico ambientale Valentina, propone per domenica una passeggiata alla scoperta delle nostre montagne e del miele, con partenza dal ristorante rifugio Gola di Gouta, passeggiando a passo morbido per un totale di 6 km, scopriremo le bellezze delle nostre montagne, gli animali che ci vivono.

A metà percorso si giungerà a passo Muratone, dove è ubicato l’apiario e li verrà spiegata la vita delle api e il lavoro dell’apicoltore, con visita a distanza, a fine passeggiata il pranzo si terrà presso il rifugio, con degustazione di miele e piatti locali. E’ obbligatoria la prenotazione, prima e durante la visita verranno prese tutte le precauzioni di sicurezza, come da normative per il contenimento dei contagi da covid.

Nel pomeriggio poi si terrà uno spettacolo per bambini, con servizio di trucca bimbi e tatuaggi.