Aurigo: il Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti ha celebrato la messa per i SS Pietro e Paolo (Foto)

Il Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Mons. Guglielmo Borghetti, ha voluto dare un significato speciale quest'anno alla Solennità dei SS. Pietro e Paolo.

Lo ha fatto celebrando la Messa solenne al Santuario di Aurigo, in Valle Impero, su invito del Parroco Don Jean Pier Vinciguerra, dove si trova l'unico edificio di culto in Liguria dedicato all'Apostolo Paolo. Presenti anche i Sacerdoti del Vicariato.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, il Parroco Don Jean Pierre Vinciguerra ha ringraziato il Vescovo per aver accettato l'invito a Celebrare per la prima volta la Messa al Santuario del paese. Un ringraziamento è stato rivolto al ‘Massaro’ del Santuario, Paolo Agnese, ai Ministranti, al coro che ha animato la Liturgia e a tutti i collaboratori Parrocchiali per l'impegno, la dedizione e il tempo che hanno offerto per la buona riuscita di questa festa così importante per la comunità aurighese.