Riva Ligure sconta la Tari ad attività e seconde case, Giuffra "Risposta allo smarrimento causato dalla pandemia"

Per il 2021, le attività di Riva Ligure chiuse durante l'emergenza Covid riceveranno un’importante riduzione sulla Tari. Si parla di uno sconto pari al 50% della quota fissa e del 100% della quota variabile. Il principio applicato è semplice: chi è rimasto chiuso deve sentirsi supportato dalla Civica Amministrazione, con sgravi che riducono di circa l’80% l’imposta.



Quali sono quindi le attività che godranno dello sconto? Associazioni, musei e biblioteche, scuole, impianti sportivi e palestre, alberghi con e senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, mense e hamburgherie, bar, caffè e pasticcerie.



La misura avrà un impatto importante. Alcuni esempi: un ristorante che avrebbe pagato 1.720 euro, con il nuovo sgravio, andrà a pagare 413 euro; un bar da 1.292 euro pagherà 311 euro; una struttura turistica e ricettiva da 4.053 euro pagherà 972 euro. La misura è stata studiata in questi mesi dal Sindaco Giorgio Giuffra, insieme agli uffici. La validazione è arrivata dall'approvazione all'unanimità del consiglio comunale.



“Per fronteggiare le gravi conseguenze economiche, - commenta il Sindaco - sono stati messi in campo interventi innovativi e di straordinaria importanza. È stata la nostra risposta al senso di smarrimento seminato dalla pandemia. La stessa pandemia - continua - ha scavato solchi profondi nella comunità. Ha acuito fragilità del passato. Ha aggravato vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove. La Civica Amministrazione ha voluto dare una risposta solidale, dalla quale emergesse una visione chiara del futuro, senza lasciare prevalere interessi egoistici. Chi ha visto venire meno il proprio diritto al lavoro doveva trovare nel Comune, un amico sul quale contare. Credo che lo abbia trovato. E, come diceva quello, - conclude con il sorriso - chi trova un amico trova un tesoro!”.



Oltre alla misura riguardante le attività produttive, proprio alla vigilia della presentazione del calendario delle manifestazioni estive in programma domattina, il Sindaco ha illustrato un’altra novità tariffaria da lui fortemente voluta che riguarda le cosiddette seconde case.



“Abbiamo deciso - ha evidenziato Giuffra -, a seguito dell’utilizzo ridotto delle seconde case per le limitazioni imposte a causa della diffusione epidemiologica da Covid-19, di scontare del 15% la parte variabile del tributo. Si tratta di un segnale di attenzione per i tanti turisti che hanno investito nella nostra località e che, da sempre, non fanno mancare la loro presenza in occasione dei loro momenti di relax.”.



Sempre a proposito di Tari 2021, il Sindaco, durante l’assise comunale, ha voluto ricordare che per le abitazioni principali, grazie ad un’iniziativa sociale varata a ridosso dello scorso Natale, è previsto il ristoro automatico sulla bolletta del 50% dell’imposta saldata dal contribuente nelle scadenze previste dell’anno precedente.