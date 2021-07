Ventimiglia: lite tra due fidanzati, interviene prima il titolare di un bar e poi i Carabinieri

Una lite tra fidanzati è sfociata, nella serata di ieri a Ventimiglia, in una aggressione. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri della città di confine l’uomo, un 35enne ha prima aggredito verbalmente e poi con qualche spintone, la fidanzata (che ha 30 anni) di fronte a un bar. L'ha anche colpita con uno schiaffo, facendola finire a terra.

La donna ha picchiato la testa sull'asfalto e, per qualche secondo è rimasta incosciente. Fortunatamente il titolare è intervenuto placando la furia dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i militari che lo hanno fermato e portato in caserma. Verrà denunciato mentre la donna è stata portata in ospedale a Pietra Ligure per le cure del caso. Fortunatamente non è grave, nonostante un trauma cranico.