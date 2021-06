Sanremo: incendio di ieri sera alla 'Vesca', indagini in corso e una telecamera potrebbe aver ripreso tutto (Foto e Video)

Potrebbe essere una delle telecamere presenti nella zona a far capire agli inquirenti da dove è partito l’incendio che, ieri sera intorno alle 23.30 (QUI) ha attaccato una parte della collinetta tra la pista ciclabile e l’Aurelia, nella zona della ‘Vesca’, alla periferia Est di Sanremo.

Le fiamme, secondo il racconto di alcuni testimoni, potrebbero essere state generate da uno o più mozziconi, visto che poco prima del rogo sono stati visti nella zona alcuni giovani, proprio con la sigaretta in mano. Per i residenti della zona sono stati alcuni minuti di terrore, visto che il vento alimentava le lingue di fuoco, che hanno raggiunto il parcheggio superiore ed hanno parzialmente distrutto alcune piante del vicino vivaio.

Fortunatamente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che raggiungessero i pini marittimi sull’Aurelia e i cavi del filobus e non si sono allargate al vivaio stesso. I titolari sono arrivati poco dopo sul luogo dell’incendio e, insieme ai residenti, hanno lamentato la scarsa manutenzione del verde sulla ciclabile.

Vista la situazione che si era venuta a creare, i Carabinieri hanno chiuso l’Aurelia in entrambi i sensi di marcia, per consentire ai pompieri di operare in sicurezza. Il traffico è stato deviato sull’Aurelia bis fino all’una di notte, quando l’allarme è rientrato. Ora gli inquirenti cercheranno di capire come sono partite le fiamme e, eventualmente, anche i responsabili. Sicuramente quanto accaduto farà riflettere sull’importanza della manutenzione del verde sulla ciclabile.