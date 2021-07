Mobilitazione di soccorsi questa mattina a Latte, in zona 'Carletti', per una caduta in campagna da un'altezza di due metri.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde Intemelia insieme all'automedica del 118, i Vigili del Fuoco e l'elicottero 'Grifo'.

Il ferito è stato trasportato in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.