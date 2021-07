Santo Stefano al Mare: salta la cerimonia per il mondiale 420 per il rischio Covid ma tutti i partecipanti sono negativi

E’ arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’annullamento della cerimonia di apertura del mondiale ‘420 Frecciarossa Championship’ di vela, in piazza Baden Powell a Santo Stefano al Mare.

La motivazione addotta, infatti, è stata “a causa dell'aumento di contagi della variante D del Covid”. La nostra redazione si è messa subito in moto e, con le chiamate all’ufficio stampa della manifestazione e dell’Asl, è stato confermato che, fortunatamente, non esiste nessuna ‘variante Delta’ (indiana) del Covid nella nostra provincia.

La decisione è stata presa unicamente perché, proprio a causa delle restrizioni Covid, avrebbero potuto partecipare solamente alcune ristrette delegazioni delle nazioni presenti al mondiale che, ricordiamo, fa base al porto di Marina degli Aregai. Dopo un consulto tra l’organizzazione, la federazione e gli amministratori locali, è stato quindi deciso di evitare la cerimonia.

L’organizzazione del mondiale ha però sottolineato che, tutti gli atleti e gli staff arrivati per partecipare al mondiale, sono stati sottoposti a tamponi per verificare eventuali positività al Covid. Tutti sono risultati ovviamente negativi alla partenza e all’arrivo, altrimenti non avrebbero potuto mettersi in viaggio.

La cerimonia, che doveva svolgersi venerdì alle 19, non si svolgerà ma la gara prenderà il via regolarmente e sarà sicuramente spettacolare anche per chi la vedrà da terra. Alla cerimonia avrebbero dovuto partecipare, oltre agli staff e agli atleti, le autorità locali e il Presidente della Regione, Giovanni Toti.