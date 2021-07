Bordighera: disponibile il modulo per il contributo Tari per i problemi economici da Covid-19

E’ stato pubblicato, sul sito del Comune di Bordighera il modulo per richiedere il contributo sulle tariffe Tari per le utenze domestiche dei residenti che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno perso il posto di lavoro o hanno cessato la propria attività.

Trova così attuazione la deliberazione, approvata all’unanimità nel corso del Consiglio Comunale dello scorso 24 giugno, con cui è stato deciso di non limitare il contributo alle sole attività economiche: una scelta molto significativa, frutto dell’analisi che l’Amministrazione ha compiuto con attenzione sul difficile scenario determinato dalla pandemia.

La somma stanziata sul bilancio comunale è pari a 70.000 euro ed il contributo ammonta al 100% della parte variabile della tariffa TARI fino a concorrenza della cifra complessiva stanziata; nel caso in cui le istanze fossero superiori a 70.000 euro, si procederà ad un riproporzionamento in relazione alla somma complessiva stanziata e all’importo della parte variabile delle singole utenze domestiche.

La domanda, da presentarsi entro il 15 ottobre 2021, potrà essere avanzata da coloro che:

- sono residenti nel Comune di Bordighera alla data della presentazione dell’istanza;

- hanno nel proprio nucleo familiare anagrafico almeno un componente che, tra la data del 1° marzo 2020 (periodo di inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19) e la data di presentazione dell’istanza, sia stato interessato da cassa integrazione ordinaria o in deroga o istituti esteri analoghi, licenziamento per motivi oggettivi, chiusura attività e contestuale assenza di altro reddito da lavoro autonomo o subordinato;

- sono in regola con i versamenti Tari al 31 marzo 2021 (con possibilità di regolarizzare le annualità pregresse).

Il modulo, completo degli allegati richiesti, dovrà essere consegnato all’Ufficio Tributi tramite:

- e-mail all’indirizzo tributi@bordighera.it;

- PEC all’indirizzo bordighera@legalmail.it;

- raccomandata A/R (Comune di Bordighera – Ufficio Tributi – TARI – Via XX Settembre n. 32 18012 Bordighera)

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30). Per quest’ultimo caso si precisa che, qualora il modulo di richiesta del contributo non sia personalmente consegnato dall’avente diritto ma da altro soggetto, quest’ultimo dovrà essere munito di delega e di copia di un documento di identità.​