Tennis: da giovedì prossimo a Sanremo va in scena la fase finale della 'Summer Cup under 14 femminile'

Anche quest’anno la prima quindicina di luglio vedrà due importanti manifestazioni sportive sui campi in terra rossa del circolo “Tennis Sanremo” di corso Matuzia: dal 1 al 4 luglio la “Summer Cup” e dal 11 al 17 luglio il torneo “ITF Senior S400 Città di Sanremo”.

La prima manifestazione, da giovedì 1 luglio a domenica 4 luglio, è la fase finale della Summer Cup under 14 femminile. Si tratta dell’appuntamento più importante del calendario agonistico riguardo la categoria under 14 femminile, un evento che ha coinvolto ben 36 nazioni.

“European Summer Cups” è il nome sotto cui sono raggruppati quattro diversi campionati a squadre organizzati da “Tennis Europe”, emanazione dell’ITF, l’organismo internazionale che governa il mondo del tennis. Ogni campionato prevede una fase di qualificazione disputata in quattro diverse località d’Europa dal 27 al 29 giugno. Le due nazioni vincenti ogni fase preliminare si qualificano per il girone finale.



La città di Sanremo ospiterà quindi le otto nazioni più forti d’Europa (Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Bulgaria, Russia, Bielorussia, Ucraina) nel girone finale che premierà la vincitrice della “Europa Cup 2021”. La squadra italiana, guidata dal capitano Antonio Cannavacciuolo e formata da Aurora Nosei, Carla Giambelli e Vittoria Segattini, è impegnata nel raggruppamento di Bucarest per ottenere la qualificazione alla “Final Eight” sui campi del circolo “Tennis Sanremo”.

L’arrivo delle squadre in città è previsto per mercoledì 30 giugno, la cerimonia di inaugurazione giovedì 1 luglio alle ore 18.30, la cerimonia di premiazione domenica 4 luglio al termine della competizione. Ogni squadra è composta da tre giocatrici ed un capitano. Ogni incontro prevede due singolari ed un doppio in un tabellone ad eliminazione diretta. Gli incontri sono programmati a partire dalle ore 16.00 nei giorni di venerdì e sabato e dalle ore 9.00 nella giornata di domenica.

La manifestazione sarà disciplinata da un protocollo Covid appositamente realizzato dall’ITF che prevede comunque la partecipazione del pubblico.