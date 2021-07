Pallanuoto: domani alla 'Cascione' la Rari maschile cerca il bis nella semifinale play-off di Serie B

Dopo il successo per 12-9 a Milano, la semifinale playoff per la Rari Nantes Imperia maschile si sposta alla 'Cascione'. I giallorossi cercano il successo per chiudere la serie e proiettarsi alle finali di Serie B.

Per la sfida, che avrà inizio domani alle 19, arbitreranno i signori Antonio Barra e Aldo Rovandi con delega affidata al signor Emanuele Costa. Sarà consentito l'accesso all'impianto a 150 persone. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Rari.

Ecco i convocati di Mister Fratoni: Andrea Somà (Cap.), Federico Merano (Portiere), Filippo Agostini (Portiere), Giacomo Fratoni, Samuele Barla, Filippo Corio, Riccardo Gandini, Giacomo Lengueglia, Pietro Cipriani, Filippo Taramasco, Davide Cesini, Filippo Rocchi, Jacopo Brignolo.