Nuoto: medaglia d'oro e di bronzo per gli imperiesi D'Alessandro e Bosticco

Gli imperiesi Federico Bosticco e Giulia D’Alessandro sono tra i protagonisti al Trofeo Fabrizio Agosti e Coppa Sharon Wolf in vasca lunga. Gli atleti militanti nella società Idea Sport di Albenga hanno avuto un'ottima performance domenica scorsa presso la piscina “La Sciorba” di Genova.



"La manifestazione, che ha visto la partecipazione di tutte le squadre agonistiche liguri, ha confermato per l’ennesima volta la qualità del vivaio della società Idea Sport di Albenga che anche in questa occasione ha visto salire sul podio suoi atleti nonostante il periodo di carico di lavoro in vasca nel mese che precede le finali regionali estive finalizzate al conseguimento dei tempi per il campionato nazionale di categoria che avrà luogo presso il Foro Italico di Roma. - sottolineano dalla società - Anche in questa occasione gli atleti ingauni, sotto la guida dei tecnici Tiziana Campi e Renato Marchelli, hanno fatto registrare ottimi risultati con la medaglia d’oro conquistata dalla sanremese Giulia D’Alessandro nei 100 stile libero e il bronzo nei 200 misti per la categoria assoluti, mentre l’imperiese Federico Bosticco ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità 100 dorso per la categoria ragazzi anni 2005/2006".



"Ottime prestazioni hanno fatto registrare anche i loro compagni di squadra con le due medaglie d’oro conquistate dall’atleta Gabriele Mirotta nelle specialità 100 e 200 stile libero, per la categoria ragazzi anni 2005/2006, ennesima conferma del suo eccellente stato di forma; due medaglie d’argento sono arrivate invece dal compagno di squadra Daniele Vernaleone nei 100 e 200 farfalla per la categoria ragazzi 2005/2006. Buone prestazioni anche da parte di Emma Balbis, quarta nei 200 misti e 200 rana, Mattia Camilli terzo nei 100 stile per la categoria ragazzi 2007 e Ludovica Ravot Licheri con il secondo posto nei 200 rana e il terzo nei 100 rana per la categoria esordienti A. Gli atleti si preparano ora per le finali regionali estive in vasca lunga, valevoli per le qualificazioni al campionato nazionale, che avranno luogo nelle giornate del 23/24 e 25 luglio presso la piscina “La Sciorba” di Genova" - concludono.