Ventimiglia: alle 19.30 il Consiglio comunale, verrà anche osservato un minuto di silenzio per Sharon

Sarà osservato un minuto di silenzio, questa sera in Consiglio comunale a Ventimiglia, per ricordare Sharon Micheletti, la donna uccisa il 13 giugno a Ventimiglia.

Nel corso dell’assise sarà anche consegnata una targa a Fabio Raddrizzani, ventimigliese che si è laureato campione italiano paralimpionico di ciclismo per il 2021. Ma, dopo i momenti di raccoglimento e di premiazione, si entrerà nel vivo della seduta, quando verrà messa in discussione la mozione presentata dalla maggioranza, che impegna Sindaco e Giunta affinché si facciano parte attiva verso regione Liguria per il ripristino del pronto soccorso e dei reparti per legge collegati all’ospedale Saint Charles di Bordighera.

Dopo la mozione, che quasi certamente vedrà una ‘calda’ discussione, anche in funzione dell’incontro previsto per giovedì prossimo con il Presidente della Regione Toti sull’argomento (ore 18 in Comune), saranno diversi gli argomenti in discussione. Tra questi il regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, quello sulla disciplina della tari. Prevista anche l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente tari per l'anno 2021 e anche quello sulla protezione dei dati personali.

Verranno presentati e approvati, per sviluppo territoriale integrato turistico-culturale per i macro-obiettivi e del relativo piano attuativo. Prevista l’adozione del rapporto ambientale sull’ex cava di Grimaldi. Verrà approvato il piano degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e il progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico nella frazione di Calvo e dichiarazione di pubblica utilità.

Prevista l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo di recupero e riqualificazione per spazi aggregativi ed espositivi dei locali sottostanti la piazza della Cattedrale nel centro storico. Quindi l’approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità tecnico-economica per lavori di manutenzione straordinaria con allargamento dei marciapiedi. Infine l’approvazione in linea tecnica dello studio progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di allargamento di via Basso e via Nervia.

La seduta sarà in diretta streaming ma, il Presidente del Consiglio Andrea Spinosi dopo essersi consultato con il responsabile della sicurezza del comune, ha deciso di dare la possibilità della presenza del pubblico, nel numero massimo di 50 persone. Chi vorrà seguire, dopo diversi mesi, il Consiglio dal vivo dovrà indossare la mascherina, con l’opportuno distanziamento. Al pubblico verrà anche misurata la temperatura corporea prima dell'ingresso nell'aula consigliare.