Vallecrosia: Consiglio comunale sospeso per mancanza del numero legale, Perri "Ci vuole rispetto per le Istituzioni"

“Ci vuole rispetto per l’istituzione. Tutti lavoriamo e tutti siamo presi da fatti personali ma, a condizione che non ci siano problemi di salute o seri problemi personali e lavorativi, in consiglio comunale non si dovrebbe mancare mai ancor più chi svolge un ruolo di consigliere di maggioranza”.

Interviene duramente il Consigliere di opposizione a Vallecrosia, Fabio Perri, in relazione alla sospensione di ieri dell’assise comunale, a causa della perdita del numero legale. “Abbiamo dovuto assistere a Consiglieri assenti e altri collegati dall’auto mentre perdevano il collegamento. Il Sindaco ha dovuto ricorrere a telefonate di aiuto verso i suoi consiglieri assenti affinché si collegassero in video conferenza per ripristinare il numero legale”.

“Capisco che 18 punti all’ordine del giorno siano lunghi da seguire – termina Perri - ma il Sindaco ha speso una intera campagna elettorale verso tutti i cittadini dichiarando che tutti i suoi candidati sono stati scelti innanzitutto perché erano tutti disponibili ed avevano del tempo da mettere a disposizione per l amministrazione e la città. A quanto si è visto, forse c’è stato qualche errore di valutazione perché non si presentano neppure in Consiglio comunale”.