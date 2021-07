Poliziotto aggredito a Ventimiglia e violenza sessuale a Sanremo, Fratelli d'Italia "Unica soluzione blocco navale contro i clandestini"

"Esprimiamo seria preoccupazione a causa del dilagare di episodi criminosi spesso a danni di donne e di appartenenti alle Forze dell’Ordine, compiuti sempre più di frequente da stranieri, a volte irregolari"

Così interviene il Dipartimento Sicurezza, Immigrazione e Legalità Provinciale di Fratelli D’Italia, a fronte di alcuni fatti di cronaca avvenuti in questi giorni: il caso dell’aggressione ad un Poliziotto avvenuta a Ventimiglia e la violenza sessuale ai danni di una donna a Sanremo nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

"Nel condannare fermamente ogni forma di violenza che impedisca ai cittadini di muoversi liberamente e con serenità in tutte le zone delle nostre città, il Dipartimento esprime la propria gratitudine alla Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine per l’egregio lavoro svolto dagli operatori sul territorio, prova ne è la rapidità nell’eseguire l’arresto del responsabile della violenza sessuale. - commentano da Fratelli d'Italia - E’ nostra opinione che ciò sia in parte frutto del favorire in maniera scriteriata e continua l’immigrazione clandestina mascherata da accoglienza, il tutto aggravato dalla assoluta carenza di interventi Europei in materia di ricollocamento e redistribuzione dei migranti, oggi più che mai convinti che l’unica soluzione sia il blocco navale".

"Questa assenza di interventi incide pesantemente sulle nostre città di confine con ripercussioni gravi sull’aumento della criminalità, che viene quotidianamente fronteggiata dalle forze dell’ordine non senza difficoltà, a causa delle gravi carenze degli organici e di adeguati mezzi e dotazioni che si protraggono ormai da anni. - aggiungono - Auspichiamo che vengano al più presto accolte le richieste avanzate al governo da parte di Fratelli d’Italia in relazione agli organici e alle dotazioni delle Forze dell’ordine e che a livello locale vengano potenziati i sistemi di videosorveglianza sul territorio".