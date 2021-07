Imperia: giovedì manifestazione pro DDL Zan a Oneglia, "Una battaglia di civiltà"

Giovedì 1 luglio, si terrà una manifestazione a sostegno del DDL ZAN. Un'iniziativa organizzata dai Giovani Democratici di Imperia, a cui hanno aderito altre associazioni del territorio, che si terrà su largo Terizzano (capitaneria di porto a Oneglia), a partire dalle ore 18.

"Non possiamo più stare fermi davanti a violenze come quelle verificatisi contro un ragazzo a Milano durante il pride, o davanti a giovani che preferiscono togliersi la vita piuttosto di continuare a vivere in un mondo che non li comprende, che li costringe ai margini, con violenze fisiche e psicologiche. - spiegano - Per contrastare tutto questo non è sufficiente la solidarietà, è necessaria una legge, e la risposta è il DDL ZAN e serve subito! Vi aspettiamo, unitevi a noi in questa “battaglia civiltà”, per costruire un’Italia che non lascia indietro nessuno".