Ventimiglia: anziani truffati da due polacchi di Novara, recuperano soldi e gioielli grazie ai Carabinieri

Avevano truffato due anziani di Ventimiglia e sono stati trovati con la refurtiva in auto a Vercelli. Si tratta di due polacchi che vivono a Novara, fermati al casello autostradale Vercelli Est, dai Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia piemontese.

I due viaggiavano su una Fiat 500 e, al momento del controllo sono subito apparsi nervosi, nonostante alla banca dati risultassero incensurati. I Carabinieri li hanno così accompagnati in caserma e, all’interno dell’auto è stata trovata una busta con 1.195 euro in banconote di vario taglio e una catenina in oro giallo.

I due avevano addosso anche un altro involucro con diversi gioielli e, visto che i due polacchi non hanno saputo dare informazioni su quanto trovato, soldi e gioielli sono stati sequestrati. Sono subito scattate le ricerche dei proprietari della refurtiva che, in tarda serata sono stati rintracciati grazie alla compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia.

I due, la mattinata precedente avevano ricevuto una telefonata da parte di una donna che, spacciandosi per la figlia, aveva detto loro di aver urgente bisogno di denaro. L’anziana che aveva risposto al telefono era stata tratta in inganno al punto di accondiscendere alla pretesa economica, raccogliendo tutto il denaro che aveva in casa, oltre 1.000 euro, nonché i monili e, dopo aver riposto tutto in una busta, li aveva consegnati a una persona che, poco dopo aveva suonato al campanello di casa, asserendo di essere un avvocato incaricato del ritiro.

La vittima ha richiamato la figlia che, incredula, aveva capito che la madre era stata derubata. Avvertiti i Carabinieri di Ventimiglia della truffa subita sono scattate le indagini e ieri sono stati fermati i due polacchi. Riconsegnata la refurtiva, i due anziani hanno chiamato i militari dell’Arma di Vercelli ringraziandoli per il lavoro svolto.

I due polacchi sono accusati di ricettazione e ora sono in carcere nella città piemontese.