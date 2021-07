Un monopattino una e-bike e un ciclomotore rubati: tre interventi della Polizia che fermano i ladri

Tre persone indagate per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale oltre a due stranieri espulsi dall’Italia. E’ questo il bilancio di tre distinti interventi della Polizia di Ventimiglia tra domenica e lunedì, che ha anche recuperato un monopattino, una e-bike ed un ciclomotore risultati rubati.

Nel episodio è stato indagato, in stato di libertà per furto aggravato, un algerino che si era impossessato del monopattino di un richiedente asilo nigeriano, attualmente ospitato dalla Croce Rossa di Ventimiglia, che lo aveva regolarmente acquistato. Il ladro, reo confesso, era irregolare in Italia ed è stato denunciato e sottoposto ad espulsione con ordine del Questore di Imperia.

Nel pomeriggio di ieri la Volante ha individuato sul lungomare di Ventimiglia un migrante di nazionalità tunisina a bordo di una bicicletta elettrica. L’uomo, 32enne, messo alle strette ha confessato il furto commesso poche ore prima alla periferia est della città. Anche in questo caso è stato indagato per furto aggravato ed è stata attivata la procedura per il provvedimento di espulsione del Prefetto e con l’Ordine del Questore di Imperia.

Nella notte appena trascorsa gli agenti hanno trovato sulla via Aurelia a Vallecrosia un giovane a bordo di un ciclomotore, che transitava a forte velocità senza rispettare il semaforo rosso e che reagiva all’alt di Polizia dandosi alla fuga. L’inseguimento si è concluso a Camporosso, in via Braie, dopo che l’uomo aveva effettuato una serie di manovre vietate e pericolose, procedendo contromano e sui marciapiedi a forte velocità.

Dopo averlo bloccato, gli agenti lo hanno identificato: è un 18enne con numerosi precedenti e privo di patente, perché mai conseguita. Il ciclomotore è stato sequestrato: era intestato ad una donna domiciliata a Diano Marina, che ne aveva denunciato il furto il 25 giugno scorso. Il giovane, italiano e residente a Ventimiglia, è stato perquisito e con sé aveva arnesi da scasso e di poco meno di un grammo di hashish. E’ stato indagato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

A suo carico anche otto verbali per le diverse violazioni del codice della strada commesse. In tutti e tre i casi, gli agenti hanno restituito i veicoli rubati e recuperati ai legittimi proprietari.