Sanremo: ciclabile interrotta dalle 20 per lavori nella galleria di Capo Verde

Da stasera, a partire dalle 20 e fino a mezzanotte, Amaie Energia chiuderà la galleria di Capo Verde sulla pista ciclabile. La nuova chiusura del tunnel si è resa necessaria per permettere agli operai di poter intervenire con la messa in sicurezza urgente delle coperture metalliche della volta.



La galleria interessata dall'intervento è la stessa che era stata chiusa per 8 giorni, dal 18 giugno, a causa di una grossa perdita d'acqua, proveniente da un terreno privato. Amaie Energia ha proceduto a far installare un sistema di monitoraggio per controllare la staticità. Per i lavori di stasera, "...sarà apposta opportuna segnaletica, al termine dei lavori il transito sarà regolarmente ripristinato" - ricordano da Amaie Energia.