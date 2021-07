Sanremo: cadavere trovato oggi sul porto vecchio, nessun segno di violenza. Dovrebbe essere un suicidio

E’ quasi certamente un suicidio, quello che ha visto protagonista una donna di 60 anni (M.P.), residente a Sanremo con una figlia, trovata senza vita questo pomeriggio poco prima delle 14 sulla darsena del porto vecchio della città dei fiori.

La salma della donna, recuperata dai militari della Guardia Costiera matuziana, è stata controllata sommariamente dal medico legale ed è stata poi messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul corpo non ci sono segni di violenza anche se verrà comunque eseguito l’esame autoptico.

Non viene esclusa nessuna ipotesi ma, al momento gli inquirenti propendono per la tesi del suicidio. In contemporanea con il ritrovamento del corpo è stata la figlia a chiedere aiuto ai Carabinieri, perché non aveva più notizie della madre. I riscontri fisici e di alcuni tatuaggi sul corpo, hanno purtroppo restituito l’amara verità.

Del caso si occupano i militari della Guardia Costiera, coordinati dal Comandante Carmela D’Abronzo, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di corso Inglesi. Ora si cercherà di ricostruire le ultime ore della donna e, anche con l’ausilio delle telecamere del comune, i movimenti della stessa.