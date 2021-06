Covid-19, cento sanitari 'no vax' imperiesi si rivolgono al Tar: "L'obbligo è incostituzionale e discriminatorio: si lede l'inviolabilità della libertà di scelta"

Sono circa un centinaio, tra medici, infermieri, personale sanitario vario e liberi professionisti ad essersi rivolti al Tar in seguito alla lettera di richiamo, come quella inviata dall’Asl 1 imperiese, in cui si invita a prendere parte alla campagna vaccinale contro il covid-19. Un ricorso congiunto con i colleghi delle altre Asl liguri che porta in totale la firma di 400 persone. I ricorrenti sono tutti esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

L’atto, a firma dell’avvocato Daniele Granara, ha lo scopo di sospendere in via cautelativa l’obbligo di vaccinazione così come disposto dal decreto legge varato il primo aprile scorso che, di fatto, che ha reso obbligatoria l'immunizzazione per chi lavora nel settore sanitario. Per chi si rifiuta è stata prevista la ricollocazione nei posti ricopribili nelle garanzie dell'esclusione rischio contagio, ma nei casi più estremi anche alla sospensione e di conseguenza è previsto anche lo stop della retribuzione.



“Il ricorso si fonda sulla illegittimità costituzionale, sotto plurimi profili, è riportato nell’atto del legale Granara, di diritto interno e diritto europeo, di un obbligo riferito ad un vaccino di cui non è garantita né la sicurezza né l’efficacia, essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente, sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista temporale, la sperimentazione eseguita”.

L’obbligo di vaccinazione quindi, per i ricorrenti è applicativo “di una disposizione legislativa violativa del diritto europeo, incostituzionale e lesiva del diritto inviolabile di libertà di scelta, di prevenzione e di cura, tanto più a fronte dell’assenza di garanzia di sicurezza ed efficacia(…) È noto che - è riportato sempre nell’atto- il breve tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi, la predisposizione e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali oggi disponibili non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza ed efficacia dei vaccini medesimi, che devono assistere ad ogni prestazione sanitaria imposta. Diversi studi e le stesse case farmaceutiche produttrici dei sieri vaccinali riconoscono, infatti, da un lato, che non sono ancora note le potenzialità dei vaccini sotto il profilo della loro capacità di impedire la trasmissione del virus, la capacità di impedire la contrazione della malattia e la durata temporale dell’efficacia preventiva, dall’altro, che non sono ancora note le conseguenze, soprattutto a lungo termine, derivanti dalla somministrazione dei vaccini”.

Il testo del ricorso analizza poi, le note informativa dei quattro vaccini somministrati in Italia ossia quelli comunemente denominati Pfizer, Moderna, AstraZeca e Johnson & Johnson. Un minimo comun denominatore unirebbe, secondo i ricorrenti, tutti e quattro vaccini ossia che “le note informative elencano tutte le possibili reazioni avverse conseguenti alla somministrazione dei vari vaccini, classificandole in molto comuni, comuni, non comuni e rare(..) il Legislatore italiano ha inteso prevedere un singolare – e liberticida – obbligo vaccinale in danno degli operatori sanitari e sociosanitari, costretti a sottoporsi ad uno dei quattro vaccini autorizzati in Italia, senza avere certezza circa la loro efficacia e sicurezza e, peraltro, senza nemmeno avere la possibilità di scegliere a quale tra i quattro sottoporsi”.

Inoltre, il decreto legge che impone l’obbligo vaccinale essendo un trattamento sanitario obbligatorio andrebbe in contrasto con la Costituzione italiana, ossia l’articolo 32 che tutela la salute, perché esso “non può prescindere dalla garanzia delle condizioni di sicurezza ed efficacia del trattamento medesimo, che costituiscono condicio sine qua non per un’imposizione che, per definizione, non incontra il consenso del destinatario”.

In buona sostanza solo comprovate garanzie di sicurezza ed efficacia del trattamento consentono di superare l’acquisizione del consenso del destinatario e di imporre il trattamento medesimo, in vista della tutela non più e non solo della salute del singolo, ma dell’incolumità della collettività, che potrebbe risultare pregiudicata dalla sottrazione di diversi e svariati soggetti da un trattamento sanitario. “La tutela della collettività non può mai imporre il sacrificio del singolo, chiosa il legale, esponendolo a danni o a pericoli, salvo che il sacrificio medesimo non sia assunto dal singolo con il di lui consenso”.

Infine, la somministrazione obbligatoria del vaccino agli operatori sanitari e sociosanitari non è affatto idonea a garantire il raggiungimento della finalità individuata dal legislatore, ossia tutelare i pazienti e la collettività in generale “in quanto la possibile contagiosità del soggetto vaccinato non consente di raggiungere quelle condizioni di sicurezza negli ambienti dove vengono fornite le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, cui il legislatore pretende di aspirare(..) Non vi sarebbero, insomma, né esigenze di prevenzione dei contagi, possibili anche dopo la vaccinazione, né esigenze di sicurezza degli ambienti deputati all’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e sanitarie, ove il contagio potrebbe comunque diffondersi, a prescindere dall’avvenuta vaccinazione degli operatori”.

Altro motivo su cui si basa il ricorso è poi la natura definitiva “discriminatoria, in quanto, senza ragione alcuna, alcuni soggetti sono costretti a subire un trattamento sanitario obbligatorio, mentre altri ne sono esentati”. Molte categorie lavorative, pur essendo a contatto con il pubblico, così come la maggior parte della popolazione, si sottopongono al vaccino su base volontaria mentre per i sanitari è scattato l’obbligo.

L’udienza, per discutere il ricorso, si terrà il 7 luglio al Tribunale amministrativo di Genova e c’è molta attesa per questa data poiché gli effetti della decisione potrebbero riflettersi in altre zone di Italia dove già sono stai presi provvedimenti nei confronti dei sanitari ‘no vax”.