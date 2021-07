Sanremo: problemi e degrado in Valle Armea, un lettore chiede un intervento urgente

Un nostro lettore di Sanremo, Adriano V., ci ha scritto per intervenire sui problemi di Valle Armea:

“Sono un residente della zona ma il problema non è solo la strada, ma tutte le ditte che la usano per carico e scarico creando pericolo per la circolazione. Non si può scendere con una bici perché i mezzi pesanti sfrecciano a velocità assurde, men che meno a piedi (qualcuno forse si è dimenticato di persone morte investite negli anni che furono). I cantieri creano disagi ai residenti con rumori sia al mattino presto che la notte, senza dimenticare i polveroni che si alzano dagli stessi. Invito gli amministratori a venire di persona e parlare con qualche residente per farsi spiegare bene la situazione”.