Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 29 giugno a domenica 4 luglio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 29 GIUGNO

SANREMO

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.15, 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)



20.30. Concerto inaugurale del nuovo Organo ‘Corna’ tenuto dal Maestro Olivier Vernet, organista titolare della Cattedrale di Monaco (benedizione + concerto a seguire). Concattedrale Basilica di San Siro

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: ultimo giorno della mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

21.30. ‘Luci sulla Storia di Imperia’: serata di divulgazione con protagonista il grande Affresco della Sala Consiglio, che illustra i personaggi che hanno fatto la storia di Oneglia e Porto Maurizio. Racconto affidato a Maria Teresa Anfossi, Cristina Tealdi e Francesco Vatteone con gioco di luci + musica a cura dei Maestri Marina Remaggi e Giovanni Sardo (pianoforte e violino). Sala Consiglio del Palazzo Comunale, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0183 701561

BORDIGHERA



9.30. Primo giorno del corso di massaggio infantile con insegnamento delle sequenze che i genitori potranno poi continuare a casa (cinque incontri gratuiti aperti a mamme e papà con i loro bimbi fra gli 0 ed i 9 mesi, organizzati dal Centro Promozione Famiglia). Ex seminario in via Aurelia 143, info e iscrizioni 3271412875

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 4 luglio, info 331 9365845

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

17.00-19.30. Mostra Fotografica con immagini delle allieve partecipanti al percorso fotografico di formazione + inaugurazione Mostra fotografica di Gerry Salerno Portraits ‘Scent Of Woman - Bellezza e Sensualità Femminile'. Pinacoteca Morscio, Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero, fino al 25 luglio (martedì e giovedì 17/19.30, domenica 10/12.30)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

21.30. Per la 51ª edizione del Théâtre du Fort Antoine, ‘Banda Animata’: proiezioni di cortometraggi, film e filmati animati, dal disegno ai fumetti, a cura del Nouveau Musée National de Monaco. Fort Antoine (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 30 GIUGNO

SANREMO

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)



20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)



21.00. Concerto inaugurale del nuovo Organo ‘Corna’ tenuto dal Maestro Olivier Vernet, organista titolare della Cattedrale di Monaco. Concattedrale Basilica di San Siro

IMPERIA

18.30-22.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)



21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, l'Autore Giuseppe Catozzella presenta ‘Italiana’. A cura dell’Associazione Culturale 'Due Parole in Riva al Mare'. Villa Faravelli

BORDIGHERA



9.00. Alla scoperta di Bordighera con una guida turistica abilitata con percorso nel cuore della nostra città (10 euro). Ritrovo all'Ufficio del Turismo, Via V. Emanuele 172, prenotazione obbligatoria via Whatsapp: 338 5722833



16.30. Escursione da Bordighera a Sasso ‘tra Africa ed Amazzonia a due passi dal mare’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, prenotazione obbligatoria al 338 1375423

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 4 luglio, info 331 9365845

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Karaoke all’Anfiteatro (tutti i mercoledì sino al 25 agosto)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

21.30. Per la 51ª edizione del Théâtre du Fort Antoine, ‘Parlare d'Amore’: conferenza Con Joseph Cohen E Raphael Zagury-Orly. Fort Antoine (più info)





GIOVEDI’ 1 LUGLIO

SANREMO

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.00. (RINVIATA A DOMANI) Serata inaugurale del nuovo Boca Beach di Sanremo. Beach Club in Corso Guglielmo Marconi 99 (più info)

18.30. Cerimonia di inaugurazione della Summer Cup under 14: torna l’appuntamento più importante per il calendario agonistico tennistico giovanile per la categoria under 14 femminile. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 4 luglio (più info)

19.00. Per ‘I Concerti a Villa Nobel’, concerto dedicato alle ‘Sonate del ‘700 italiano per flauto traversiere e clavicembalo’ con Francesca Odling (flauto) e Francesca Lanfranco (clavicembalo). Musiche di Vivaldi, Scarlatti, Corelli (ingresso al Concerto 10, ingresso al concerto + aperitivo 30 euro). Villa Nobel, prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti: 0184 501017

20.15, 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)



20.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, proiezione del film ‘Girl’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)



IMPERIA

21.00. Per la Rassegna Culturale ‘Un Libro Aperto’, incontro con l'Autore Paolo Crepet che presenta il suo ultimo libro ‘Oltre la tempesta’. Evento a cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio (prenotazione 0183/680951)

21.30. ‘Luci sulla Storia di Imperia’: serata di divulgazione con protagonista il grande Affresco della Sala Consiglio, che illustra i personaggi che hanno fatto la storia di Oneglia e Porto Maurizio. Racconto affidato a Maria Teresa Anfossi, Cristina Tealdi e Francesco Vatteone con gioco di luci + musica a cura dei Maestri Marina Remaggi e Giovanni Sardo (pianoforte e violino). Sala Consiglio del Palazzo Comunale, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0183 701561

BORDIGHERA

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 4 luglio, info 331 9365845

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.00. Cartoon Show: Spettacolo per bambini all’Anfiteatro

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

17.00-19.30. Mostra Fotografica con immagini delle allieve partecipanti al percorso fotografico di formazione + inaugurazione Mostra fotografica di Gerry Salerno Portraits ‘Scent Of Woman - Bellezza e Sensualità Femminile'. Pinacoteca Morscio, Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero, fino al 25 luglio (martedì e giovedì 17/19.30, domenica 10/12.30)

FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’: gare di equitazione. Porto di Monaco, fino al 3 luglio (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



NICE



21.00. ‘La bisbetica domata’: spettacolo di danza con la coreografia Jean-Christophe Maillot. Musica Dimitri Chostakovitch. Con i ballerini dei Ballets de Monte-Carlo. Teatro Nazionale di Nizza (più info)



VENERDI’ 2 LUGLIO

SANREMO

16.00. Summer Cup under 14: torneo agonistico tennistico giovanile per la categoria under 14 femminile. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 4 luglio (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.00. Presentazione del libro ‘Il Gioco degli Specchi’ di Morena Fellegara. Conduce l’incontro Daniela Cassini. Ristorante/osteria ‘La Ciotola’, Via Santo Stefano 4 nella città vecchia, info 0184 507609



19.00. Serata inaugurale del nuovo Boca Beach di Sanremo. Beach Club in Corso Guglielmo Marconi 99 (più info)

19.30. Per ‘I Concerti a Villa Nobel’, ‘La vita è un sogno’: recital lirico di basso Michel Wagner, accompagnata al pianoforte da Andrea Linsbauer. Musiche che spaziano dal classicismo di Haydn al Romanticismo tedesco di Schubert, Brahms, Hugo Wolf (ingresso al Concerto 10, ingresso al concerto + aperitivo 30 euro). Villa Nobel, prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti: 0184 501017

21.30. ‘Bollywood the Greatest Show’: spettacolo a cura del ‘Negma Dance Group’ con un vero e proprio viaggio in India, fra tradizione ed evoluzione. Piazza Borea D’Olmon, ingresso gratuito (più info)

21.30. ‘Piazzolla: Le Quattro Stagioni’: concerto a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Villa Ormond, ingresso gratuito (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Il Parasio si tinge di Giallo’, Eugenio Ripepi presenta ‘Taggia's Weapon’. Piazza Pagliari ­a Borgo Parasio (prenotazione 340 6741608)

VENTIMIGLIA

10.30. Cerimonia d’inaugurazione di Cala del Forte, il nuovo porto turistico cittadino in passeggiata Marconi 5 (info)



BORDIGHERA

17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: esposizione fotografica di Claudio Gazzoni presso I Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, fino al 4 luglio, info 0184 262882

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 4 luglio, info 331 9365845

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.00. Saggio degli allievi della scuola di musica Scenart. Piazza Torre Santa Maria

ENTOTERRA

CIVEZZA

9.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita nel borgo di Civezza con la guida Marina Caramellino, info 346 7944194

VESSALICO

9.00. 261esima edizione della Fiera del 2 luglio di Vessalico: mercatino con aglio di Vessalico e artigianato artistico della Valle Arroscia + pranzo e cena a cura del ‘Comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi’ + musica + alle 13.30, show cooking con lo chef Roberto Verta. Parco del paese (info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.30. ‘Jazz allo Château 2021’: Festival Jazz con concerto del Blue Verde Quartet (musica latinoamericana). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)

MONACO

8.30-20.45. ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’: gare di equitazione. Porto di Monaco, fino al 3 luglio (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.30. Concerto di Patrick Bruel. Grimaldi Forum Monaco, Salle des Princes (più info)

21.30. Per la 51ª edizione del Théâtre du Fort Antoine, proiezione film ‘Ventuno Notti con Pattie’ con Arnaud e Jean-Marie Larrieu. Fort Antoine (più info)

NICE



21.00. ‘La bisbetica domata’: spettacolo di danza con la coreografia Jean-Christophe Maillot. Musica Dimitri Chostakovitch. Con i ballerini dei Ballets de Monte-Carlo. Teatro Nazionale di Nizza (più info)





SABATO 3 LUGLIO

SANREMO

10.00. ‘Granfondo Sanremo - Sanremo 2021’: classicissima gara ciclistica del ponente ligure. Giardini di Villa Ormond. Ritiro pacchi gara dalle 10/19 (il programma a questo link)

16.00. Summer Cup under 14: torneo agonistico tennistico giovanile per la categoria under 14 femminile. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 4 luglio (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00. ‘La Lavanda della Riviera dei Fiori e il suo territorio’, conferenza del maestro Paolo Paglia sul tema ‘Le vibrazioni influenzano il Creato’. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 340 4002419

20.30. Dinner Show a Villa Nobel con intrattenimento musical a cura di Pierangelo Master Dbj Crescente. Villa Nobel in corso Cavallotti

21.30. Concerto dei ‘Nuovi Solidi’, band Tributo a Lucio Battisti’. Piazza Borea D'Olmo, ingresso gratuito (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

14.00. Partenza della Regata Internazionale 470 organizzata dallo Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia, anche domani (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555



17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. Concerto di chitarra classica ‘Solo Duo’ con Matteo Mela e Lorenzo Micheli. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata in Sant'Agata (prenotazione 370 1025069)

18.00. Festa della Bandiera Argentina a Costa d'Oneglia a cura del Circolo Manuel Belgrano

21.00. Per la Liguria delle Arti, ‘Lo Spettacolo della Bellezza’ con Pino Petruzzelli. A cura del Centro Teatro Ipotesi. Chiesa Parrocchiale di San Bernardo Abate a Moltedo



VENTIMIGLIA



18.00-24.00. ‘Notte bianca’ in versione soft per inaugurare il nuovo porto turistico con musica e divertimento in spiaggia e nei locali del lungomare (più info)



19.30-22.00. In occasione della Notte dei Musei, apertura straordinaria del Museo preistorico dei Balzi Rossi (ingresso 1 euro) con visita guidata gratuita dedicata all’Arte tipica del Paleolitico superiore a cura di Maria Antonietta Segrè (19.30, 20.30 e 21.30). Obbligatoria la prenotazione allo 0184.38113

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

6.00-19.00. ‘Sulle strade del Sanremo 3’: prove di regolarità in Vespa a cura del Vespa Club Riviera dei Fiori (QUI). Corso Marconi (il programma a questo link)

16.00. Per il ciclo d’incontri con gli Autori, Andrea Carassale (Università di Genova) e Claudio Littardi (IISl) presentano il volume ‘Frontiera Judaica – gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah. Museo Bicknell (necessaria prenotazione al numero 0184 263601)

17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: esposizione fotografica di Claudio Gazzoni presso I Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, fino al 4 luglio, info 0184 262882

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Per la rassegna ‘Sogni in musica e parole’, spettacolo a cura del trio ‘So What’. Musica Pop, Soul, Jazz, Evergreen (10 euro). Giardini Winter il località Arziglia, necessaria prenotazione ufficio IAT 0184 262882

OSPEDALETTI

6.00-9.00. ‘Sulle strade del Sanremo 3’: prove di regolarità in Vespa a cura del Vespa Club Riviera dei Fiori (QUI). Corso Marconi (il programma a questo link)

20.00. Degustazione di prodotti tipici locali ‘Mangiamu in te ciasse’ a cura dell’Ass. U Descu Spiaratè (10 euro). Piazze del centro storico

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 4 luglio, info 331 9365845

10.00. Per la ‘Notte e note di inizio estate’, ‘Grappoli di...Gusto’: weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica e occasioni nei negozi (sabato 3 luglio: ‘Serata in Rosso’). Vie del centro cittadino, ingresso libero, anche domani (info)

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

18.00. ‘Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari’: visita didattica (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

CAMPOROSSO

18.30-23.00. ‘Aperiaceb’: apericena organizzato da Aceb con buffet e bibite al prezzo di 20 euro. Parte dell'incasso della serata sarà utilizzato per la mission dell'associazione e quindi per iniziative benefiche ed altre manifestazioni. Max's Cafè in corso Repubblica 36 (prenotazione obbligatoria al numero 0184 1919659)

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

MONACO

9.00-20.30. Ultimo giorno del ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’: gare di equitazione. Porto di Monaco (il programma a questo link)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

13.00-22.15. Giornata di apertura del ‘Monaco Streaming Film Festival’: film in anteprima, conferenze e cerimonie di consegna premi. Grimaldi Forum Monaco, fino al 6 luglio (il programma a questo link)



NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89 (il programma a questo link)

20.30. Festival Internazionale di Arti Marziali di Nizza 2021. Salle Leyrit, rue Fornero Meneï 16 (più info)





DOMENICA 4 LUGLIO

SANREMO



7.00. ‘Sanremo Vertical Tri’: partenza della multidisciplinare individuale di endurance (nuoto, bici, corsa) in ambiente naturale. Le distanze previste per ciascuna disciplina sono: Nuoto 1700 mt circa, Bici 44 km (1000 d+) circa, Corsa trail 10 km (1000 d+) circa. Partenza da Sanremo, arrivo in vetta al monte Saccarello, con 2200mt di dislivello attraversando in bici la Valle Argentina (più info)

9.00. Summer Cup under 14: ultimo giorno del più importante torneo agonistico tennistico giovanile per la categoria under 14 femminile. Premiazioni al termine. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28 (più info)

9.00. ‘Granfondo Sanremo - Sanremo 2021’: partenza della classicissima gara ciclistica del ponente ligure. Partenza dal Lungomare Italo Calvino e arrivo sul Poggio di Sanremo (il programma a questo link)

16.30. Arrivo in via Roma della Classicissima amatoriale Milano-Sanremo

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00. ‘La Lavanda della Riviera dei Fiori e il suo territorio’, conferenza del maestro Paolo Paglia sul tema ‘Le tipologie della Lavanda del territorio e la magia della Lavanda in alimentazione e arte culinaria’. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 340 4002419

20.15 & 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

21.30. ‘Danzando sotto le Stelle’: spettacolo di danza con esibizioni che spaziano dalla danza moderna, alla classica, a quella urbana e tradizionale. Evento a cura della ASD Dance in Motion. Piazza Borea d’Olmo, ingresso gratuito (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

8.00-15.00. Mercatino per le vie e piazze di Porto Maurizio

14.00. Partenza della Regata Internazionale 470 organizzata dallo Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: ultimo giorno dell’esposizione fotografica di Claudio Gazzoni presso I Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, info 0184 262882

18.30-22.30. ‘La fine del male’: ultimo giorno della mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica in Piazza’: concerto di musica celtica del WYNN. Piazza IV Novembre

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Partenza delle regate della International 420 Class World Championship. Evento organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 10 luglio (info)

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la 18a Rassegna Teatrale 2021 ‘L'Albero in... Prosa’, ‘Good Morning Blues’: spettacolo musicale con al Sax dal vivo Davide Ravasio. Costumi, scenografia e regia di Carlo Senesi. Produzione del Teatro dell'Albero. Porto Comunale di San Lorenzo al Mare, Circolo Nautico ‘I Delfini’, info e prenotazioni 347 7302028

DIANO MARINA



9.00. Ultimo giorno del Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, info 331 9365845

10.00. Per la ‘Notte e note di inizio estate’, ‘Grappoli di...Gusto’: weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica e occasioni nei negozi. Vie del centro cittadino, ingresso libero, anche domani (info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

9.30. ‘Percorsi inconsueti alla scoperta del paesaggio cervese’: visita didattica (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

DOLCEACQUA

10.00-12.30. Mostra Fotografica con immagini delle allieve partecipanti al percorso fotografico di formazione + inaugurazione Mostra fotografica di Gerry Salerno Portraits ‘Scent Of Woman - Bellezza e Sensualità Femminile'. Pinacoteca Morscio, Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero, fino al 25 luglio (martedì e giovedì 17/19.30, domenica 10/12.30)

16.30. Passeggiata nel paese incantato di Dolcacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

18.00. Presentazione libro ‘Il cannocchiale del tenente Dumont’ (L'Orma editore). L'Autore Marino Magliani dialoga con Giacomo Revelli. Piazza Aia Capponi

PIGNA

9.00. Passeggiata alla scoperta delle nostre montagne e del miele passeggiando a passo morbido per un totale di 6 km accompagnati dalla guida tecnico ambientale Valentina + nel pomeriggio, spettacolo per bambini, con servizio di trucca bimbi e tatuaggi. Partenza dal ristorante rifugio Gola di Gouta (costo della passeggiata compreso il pranzo: 25 euro adulti, 11 euro bambini), info e prenotazioni 393 59 34 893

FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-21.30. ‘Monaco Streaming Film Festival’: film in anteprima, conferenze e cerimonie di consegna premi. Grimaldi Forum Monaco, fino al 6 luglio (il programma a questo link)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo con Jean-Christophe Aurnague, Franck Barbut, Stéphane Catalanotti, Noël Fornari, Jean-Cyrille Gandillet e Marc Giacone, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89 (il programma a questo link)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!