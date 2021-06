La 'Stella Maris' conquista a Trani il titolo di “Equipaggio Campione d’Italia di Traina d’Altura 2021”

Nelle acque dell’incantevole Trani, ben organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, si è svolta la 57ª edizione del Campionato Italiano Assoluto per Equipaggi di Traina d’Altura.

Alla competizione hanno partecipato 27 equipaggi in rappresentanza delle più blasonate Associazioni Sportive di Pesca in mare italiane, per quanto attiene la specialità Traina d’Altura, considerata la gara più ambita a livello nazionale.

Il campo di gara, in un tratto di mare molto bello antistante la città di Trani, è stato caratterizzato da condizioni meteo marine alterne, la prima giornata con un mare abbastanza calmo che è andato poi progressivamente ad aumentare nella seconda giornata con un forte vento.

In questa tecnica di pesca, particolarmente difficile ed impegnativa, i partecipanti si sono dati battaglia oin due giornate, dove sono stati catturati e subito dopo rilasciati esclusivamente tonni alletterati.

Dopo tanti anni in cui mancava alla Società un titolo individuale, finalmente, dopo due giornate estenuanti di gara, l’equipaggio della A.P.S.D. Stella Maris, composto da Guido Ascheri, Fausto Ciccione, Massimo Solaini e Ettore Feo, è riuscito nella prestigiosa impresa di conquistare il titolo di “Equipaggio Campione d’Italia di Traina d’Altura 2021”. Ascheri, Ciccione e Solaini sono atleti agonisti plurititolati che hanno portato la Stella Maris ad essere una tra le società più conosciute, apprezzate e titolate d’Italia.

Anche il secondo equipaggio della società, composto da Francesco Leporace, Paolo Barbero, Andrea Molinari e Bruno Galetto, si è comportato in maniera altrettanto brillante conquistando il podio con la terza posizione.

Tutto il Consiglio Direttivo della Società ha espresso la sua “soddisfazione e gratitudine ai due equipaggi per la magnifica impresa, augurando agli stessi sempre più prestigiosi traguardi”.