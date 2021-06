Concluso il 1° Torneo di Tennis Lions Club Sanremo Matutia a favore della scuola cani guida di Limbiate (foto)

Venerdì 25 giugno scorso si e concluso il 1° torneo di tennis sponsorizzato dal lions club Sanremo Matutia, svolto con la collaborazione dello storico circolo Tennis Sanremo: torneo giallo ad estrazione maschile e femminile ed il cui ricavato è stato devoluto alla Scuola Cani Guida di Limbiate come contributo per la donazione di un cane ad un non vedente.

Si è registrata una bella partecipazione: circa 80 giocatori in maglietta blu stampata e offerta dal club, si sono contesi mediante una sana ed intensa competizione, i premi messi in palio e attribuiti durante la premiazione di venerdì scorso. I finalisti sono stati Maura Garelli, Roberto Rizzi, Chiara Fassola, Andrea Nocera ed i vincitori assoluti Maura Garelli con il compagno Roberto Rizzi che si sono impegnati al massimo riportando uno splendido risultato.

È stato un piacere, dopo tempo, rivedere uno spettacolo così entusiasmante seguito da un pubblico numeroso per tutti i 10 giorni di gare con i soci del club Matutia che si sono avvicendati, al suo presidente Gianni Ostanel che ha voluto assolutamente organizzare questo Torneo ed all’insostituibile Eleonora che è stata una colonna portante di questa manifestazione.

Durante la premiazione G. Ostanel ha rivolto sentiti ringraziamenti al “padrone di casa” presidente Riccardo Civarolo al quale ha fatto omaggio del guidoncino del club, alla signora e socia tennis Daniela Soma e a Massimo che si sono adoperati delle estrazioni squadre e aggiornamenti costanti ai partecipanti. È seguito un grazie speciale a Miki collettion (premi), Ditta Mastelli (igienizzanti), Ostanel e Fideuram (acquisto magliette ai giocatori), all’Hotel Principe che ha offerte un ricco rinfresco a tutti i presenti.

La giornata si è conclusa con l’estrazione di due premi messi in palio dal ristorante Galeone e che sono stati sorteggiati da chi ha acquistato i biglietti della simpatica lotteria! In palio due cene offerte!



Il presidente del Club Lions Matutia Gianni Ostanel molto soddisfatto dell’esito della conclusione del torneo rivolge un caloroso saluti a tutti dando appuntamento all’anno prossimo per il Torneo Matutia N 2.

Addetto stampa club MLuisa Ballestra