Lake Como Wine Festival, nel weekend la prima edizione dell'evento dedicato al vino e al gusto

A Como fervono i preparativi per il primo weekend di luglio, che sarà dedicato al mondo del vino con "LAKE COMO WINE FESTIVAL", un vero e proprio giro d'Italia dei vini e delle migliori eccellenze alimentari.

VIA ALLA PRIMA EDIZIONE

Arriveranno in città cantine e aziende agricole portando ottimi vini e prodotti tipici dal sapore unico. E, insieme a un piccolo esercito di sommelier e di chef, animeranno la città deliziando il pubblico in uno scenario esclusivo come quello del centro storico e del lungolago.

Per tutta la durata della festa, i produttori di vino accompagneranno il pubblico nella scoperta delle caratteristiche organolettiche e sensoriali dei vini di altissimo livello selezionati per questa prima edizione della manifestazione. Insieme al vino, si potranno poi scoprire gli ottimi piatti dei ristoranti locali arricchiti dalla presenza di prodotti di grande eccellenza che arrivano dagli stessi territori dei vini. Un originale abbinamento vino e cibo, che stupirà il pubblico per la varietà di prodotti e l‘eccezionalità dei sapori.

L'ORGANIZZAZIONE: DEGUSTAZIONI SEMPLICI E DEGUSTAZIONI CON PASTO

Ogni cantina, affiancata da un produttore agroalimentare, verrà ospitata da un ristorante del centro storico cittadino, all'interno del quale, usufruendo degli spazi e dei tavoli messi a disposizione dal ristorante stesso, potrà far assaggiare e vendere i propri vini. Ogni ristorante che partecipa all'evento ospiterà un numero di aziende adatto alla propria dimensione del locale e quindi ci saranno ristoranti che ospiteranno più cantine e più produttori.

Il pubblico potrà sceglierà liberamente quali cantine visitare e seguire un proprio percorso grazie alla mappa che è disponibile sul sito internet (CLICCA QUI PER VISITARLO: https://www.lakecomowinefestival.it/).

Le degustazioni semplici avverranno con mescita diretta da parte dei titolari delle cantine. A richiesta dei degustatori e a libera scelta del ristoratore, i ristoranti potranno vendere ai degustatori - con pagamento a parte - piatti di affettati o formaggi o altro, da abbinare alla degustazione.

Negli orari pasti le degustazioni saranno invece abbinate a pranzi e cene e anche in questo caso saranno i produttori stessi a provvedere direttamente alla mescita del vino in assaggio, mentre i ristoratori provvederanno alle relative pietanze.

Per ciascuna degustazione semplice in ciascuna cantina, ogni degustatore acquisterà presso gli appositi punti previsti in città un ticket del costo di 3 euro (5 euro solo per cantine Brunello, Amarone, Barolo) e che darà diritto all'assaggio di tutti i vini messi in degustazione dalla cantina stessa e dei prodotti food ad essi abbinati.

Per le degustazioni abbinate a pranzi o cene, ogni degustatore pagherà inoltre, in aggiunta ai 3 o 5 euro per il vino, il costo dei piatti scelti dal menù del ristorante stesso, per abbinarli all'assaggio dei vini, al prezzo indicato nella carta del ristorante stesso.

GLI ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 2 luglio:

Apertura solo serale a partire dalle ore 18.00 - chiusura ore 24.00.

Sabato 3 e domenica 4:

Apertura ore 10.00 - chiusura ore 24.00, con la seguente sequenza temporale:

ore 10.00 - 12.00 degustazione semplice;

ore 12.00 - 14.00 degustazione con pranzo (degustazione semplice solo nei ristoranti che non intendano svolgere servizio pranzo per gli avventori del festival);

ore 14.00 - 19.00 degustazione semplice;

ore 19.00 - 22.00 degustazione con cena (degustazione semplice solo nei ristoranti che non intendano svolgere servizio pranzo per gli avventori del festival);

ore 22.00 - 24.00 degustazione semplice.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su ticket e modalità di svolgimento della manifestazione sono a disposizione i seguenti contatti:

WhatsApp o SMS al numero 3914349518;

mail: bizzozeroclaudio@hotmail.com;

Questo il sito internet ufficiale della manifestazione: www.lakecomowinefestival.it

