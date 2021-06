La campagna web “Sanremo è di chi la sa ascoltare” sbarca su RaiPlay (Video)

È sbarcato anche su RaiPlay lo spot “Sanremo è di chi la sa ascoltare” finanziato dal Comune di Sanremo e realizzato dall'agenzia 'RebelDigital' per l'estate 2021.

La clip è proposta nella homepage del sito e il video può essere visualizzato anche prima del contenuto scelto.

La pubblicazione sui canali Rai rientra nel piano investimenti del Comune che mira a totalizzare milioni di visualizzazioni grazie alla promozione web in Italia, in Europa, in Russia e nel Regno Unito.

La clip sarà poi 'spacchettata' in contenuti più brevi adatti alla condivisione sui social.