Imperia, a Villa Faravelli torna il Festival 'Due parole in riva al mare': incontri con gli autori e trekking letterari fino al 25 agosto (foto e video)

Torna a Imperia, per il decimo anno consecutivo, la rassegna letteraria “Due parole in riva al mare” che si svolgerà a Villa Faravelli da mercoledì 30 giugno al 25 agosto. Il festival di "incontri con l’autore" è stato presentato stamani dall’assessore comunale alla Cultura, Marcella Roggero, dal direttore artistico e presidente dell’Associazione che organizza l’evento Nadia Schiavini e da Barbara Campanini, guida ambientale ed escursionistica della Regione Liguria.

La kermesse gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Imperia nonché della Regione. Ogni mercoledì, da fine giugno ad agosto, ci sarà un incontro con un autore per chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il programma dell'edizione 2021 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico.

Ci saranno infatti, romanzo rosa ma anche gialli, testimonianze di vita, narrazioni di viaggio e due speciali serate che omaggeranno il plenilunio con un trekking tra bellezze del territorio e magia della narrazione, con la Barbara Campanini. Alcune delle finalità dell'evento, oltre la promozione della lettura e la sua importanza nella vita dell'essere umano, che mai come in questi due difficili anni abbiamo sentito e toccato con mano, sono la promozione del benessere, il riconoscimento delle pari opportunità, parità di trattamento in ogni contesto, da quello lavorativo a quello relazionale, di tutti i soggetti per una migliore accoglienza del "diverso".

La particolarità del Festival è la collaborazione attiva dei gruppi di lettura che insieme allo staff organizzano e conducono le presentazioni. “È un’estate ricca di cultura –ha dichiarato l’assessore Roggero- e questa volta ci spostiamo in villa Feravelli che ci auguriamo possa essere visitata di più portando nel suo parco una rassegna letteraria di tutto rispetto con nomi importanti. Partiamo mercoledì con Giuseppe Catozzella e il suo 'Italiana' e continueremo tutta l’estate ogni mercoledì alle 21. È un bel segnale ed è volontà dell’amministrazione comunale unire gli eventi ai musei e far scoprire sempre di più i patrimoni culturali della nostra città. Avremo anche due trekking letterari. Tanta bellezza e tanta lettura con autori di qualità”.

Ecco il programma del Festival 'Due Parole in riva al Mare:

30 giugno ore 21.00 Giuseppe Catozzella presenta 'Italiana', Mondatori. Dialoga con il Gruppo di lettura 'Frammenti'.

7 luglio ore 21.00 Raffaella Romagnolo presenta 'Di luce propria', Mondadori. Dialoga con il Gruppo di lettura 'Frammenti'.

21 luglio ore 21.00 Marino Bartoletti presenta 'La cena degli Dei', Gallucci Dialoga con l'autore Federico Marchi, giornalista sportivo.

25 luglio ore 21,00 Trekking letterario al chiaro di luna. Eva Toschi racconta camminando il suo romanzo 'Per la mia strada. Partire e rinascere in montagna', Harper Collins. A cura di Barbara Campanini, guida naturalistica.

28 luglio ore 21,00 Teresa Ciabatti presenta 'Sembrava bellezza', Mondadori. Dialoga con l'autrice Nadia Schiavini.

4 agosto ore 21.00 Valentina D'Urbano presenta 'Tre gocce d'acqua', Mondadori. Dialoga con l'autrice Sara Rattaro, scrittrice.

11 agosto ore 21,00 Fabio Genovesi presenta 'Il calamaro gigante', Feltrinelli. Dialoga con Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio. In collaborazione con 'Borgate dal vivo'.

21 agosto ore 18.00 Trekking letterario al chiaro di luna. Enrico Camanni racconta camminando il suo romanzo 'La discesa infinita', Mondadori. A cura di Barbara Campanini, guida naturalistica.

25 agosto ore 21 Nicola Gratteri presenta, Ossigeno illegali, Mondadori