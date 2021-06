Il Campionato Italiano Beach Volley saluta le spiagge di Sanremo con lo spettacolo delle finalissime (Foto)

La giornata finale sulle spiagge di Sanremo ha riservato un vero spettacolo, con partite giocate punto a punto e con valore agonistico e tecnico di ottimo livello.

Cosi si è chiuso il 18° Festival Città di Sanremo trofeo Gino Mercedes-Benz valido come tappa del Campionato Italiano Beach Volley assoluto.

Trionfo della coppia Tiziano Andreatta - Andrea Abbiati che in finale hanno dominato su Matteo Cecchini - Matteo Ingrosso vincendo 2-0 (21-18, 21-12).

Molto combattuta e ricca di scambi e rigiocate la finalina per il terzo e quarto posto che ha visto imporsi 2-1 Alessandro Carlucci - Edgardo Ceccoli 23-21, 19-19, 15-10 su Riccardo Giumelli - Sergio Sereni.

Miglior giocatore eletto dal comitato organizzatore per le difese spettacolari durante tutto il torneo Edoardo Ceccoli.

Per le donne una finale ricca di colpi di scena e rimonte che vede imporsi Alice Gradini - Federica Frasca 2-1 su Giulia Toti - Federica Allegretti 21-19, 16-21, 15-10.

Terze, con un percorso partito dalle qualifiche, la coppia rivelazione della tappa Maria Rachele Mancinelli - Federica Ditta che hanno superato 2-1 Valentina Cali - Eleonora Cannibali (19-21, 21-17, 17-15).

Eletta miglior giocatrice per difesa e ricostruzione Maria Rachele Mancinelli.

Alla premiazione hanno partecipato anche l'assessore regionale allo Sport, Gianni Berrino, e l'assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi.

Dopo circa vent'anni che a Sanremo mancava la tappa di primo livello del Campionato Italiano, è la polisportiva Riviera Volley a bissare il successo sportivo e turistico con centinaia di coppie iscritte a partire dai tornei per la wild card, passando per i giovanili e per assoluto che ha convogliato a Sanremo decine di appassionati del Nord Italia, specialmente Piemonte e Lombardia.