Giovedì al via la quindicesima edizione di “Cinema sotto le stelle”: ciclo di film all’aperto nel centro storico di Sanremo

Giovedì riparte la rassegna “Cinema sotto le stelle”, organizzata dalla cooperativa CMC e dall’associazione Pigna Mon Amour, con il sostegno del Comune di Sanremo.

Si rinnova la formula consolidata da ormai 15 anni che prevede nell’estate sanremese proiezioni di film all’aperto in piazza Santa Brigida, nel cuore del centro storico della città, ogni giovedì sera (dalle ore 21.15) e con ingresso gratuito.

Queste le otto pellicole in programma nei mesi di luglio e agosto: “Girl”, film inaugurale del 1° luglio; “Bekas- In viaggio per la felicità” giovedì 8 luglio; “Priscilla – la regina del deserto” giovedì 15 luglio; “Bulworth – il senatore” giovedì 22 luglio; “La casa dei libri” giovedì 29 luglio; “Fantasia” giovedì 5 agosto; “Dheepan – una nuova vita” giovedì 19 agosto; “Sbatti il mostro in prima pagina”, che chiude la rassegna giovedì 26 agosto.

Filo conduttore che unisce le pellicole, e novità del 2021, è il tema della libertà, concetto sposato nella sua accezione più ampia che, mai come in quest’ultimo periodo, ha assunto significati così pregnanti. Libertà di opinioni, contro regimi politici opprimenti o contro la società serrata nei propri schemi formali; libertà di esprimere la propria personalità più intima; libertà di scelte e di idee anticonformiste; libertà come uguaglianza tra le persone contro ogni discriminazione.

Ogni proiezione sarà, inoltre, arricchita da un autentico cameo: la video presentazione speciale da parte di Raimondo Bignardi, esperto di cinema e amico di Pigna Mon Amour.

Il primo appuntamento sarà giovedì (ore 21.15) con “Girl”, film belga del 2018 insignito da FIPRESCI, la federazione internazionale della stampa cinematografica, del premio della critica internazionale. Una pellicola intensa, diretta dal ventisettenne Lukas Dhont, con l’esordio sul grande schermo del giovane Victor Polster. Lara, adolescente con la passione della danza classica, insieme al padre e al fratellino si è trasferita in un’altra città per frequentare una prestigiosa scuola di balletto, a cui dedica tutta se stessa. Ma la sfida più grande è riuscire a fare i conti con il proprio corpo, perché Lara è nata ragazzo. “Girl” ci restituisce con verità la lotta interiore di una quindicenne nata in un corpo che non sente suo e che lotta per diventare la persona che vuole essere.

Il film, candidato ai Golden Globes nel 2019 come miglior film straniero, è stato una delle rivelazioni al Festival di Cannes 2018. Il giovanissimo protagonista Victor Polser ha ricevuto il premio “Un Certain Regard” come Miglior attore e la pellicola è stata premiata con la “Caméra d’Or” per la miglior opera prima.

L'ingresso alle serate del “Cinema sotto le stelle” è, come sempre, gratuito. La normativa anti-covid richiede la raccolta dei dati degli spettatori, per cui per partecipare alle proiezioni occorre prenotarsi sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it. La sera della pellicola basterà presentarsi in piazza Santa Brigida con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone).

Le prenotazioni sulla piattaforma eventbrite si chiudono alle 18 del giorno stesso della proiezione. L’accesso per il pubblico in piazza Santa Brigida sarà dalle 20.15.