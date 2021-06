Ennesimo guasto alla rete idrica: interrotta l'erogazione in tutto il Golfo Dianese (Foto e Video)

Sarà un lunedì di fine giugno difficile a Oneglia e in tutto il Golfo Dianese per l'ennesimo guasto alla rete idrica in zona Incompiuta.

Da questa mattina i tecnici di Rivieracqua stanno intervenendo nella zona che già qualche giorno fa era stata interessata da una rottura. Presente sul posto anche il vice sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi.



Lin mattinata l'azienda ha comunicato che “sarà sospesa l'alimentazione idropotabile a tutto il Golfo Dianese a causa di una nuova importante rottura della condotta di adduzione del Roja. L'intervento di riparazione, già in corso, sarà presumibilmente ultimato entro la giornata odierna, salvo imprevisti”.

L'intervista al vice sindaco di Diano Marina, Za Garibaldi

Si tratta dell'ennesimo guasto e degli ennesimi disagi di una zona che, periodicamente, fa i conti con lavori e interruzioni al servizio. Un problema non da poco, specie in piena alta stagione e con molto turisti presenti in zona in seconde case e alberghi.