CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 28 giugno 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo e al cinema Centrale di Imperia

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- SCHOOL OF MAFIA – ore 17.30 - 21.15 – di Alessandro Pondi - con Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane - Commedia - "New York - giorni nostri. Tony Masseria, Joe Cavallo e Nick Di Maggio sono tre ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d'America, Joe è un cadetto dell'accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza. Un ostacolo li separa dalla realizzazione dei loro sogni: sono i figli dei tre boss mafiosi che si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari. I tre padri, dunque, rapiscono i loro figli per portarli in Sicilia, alla scuola di Don Turi 'u Appicciaturi, il Padrino più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. Sarà un duro percorso per tutti e tre, ma sarà anche un percorso di crescita personale che permetterà a Tony, Nick e Joe di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventare…”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- UNA DONNA PROMETTENTE – ore 17.20 - 21.00 – di Emerald Fennell - con Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer Coolidge - Drammatico/Thriller - "Tutti dicevano che Cassie era una ragazza promettente, ma un misterioso evento ha drasticamente cambiato il suo destino. Niente nella vita di Cassie è quello che sembra: incredibilmente intelligente, provocante e astuta, di notte vive una doppia vita segreta. Finché un incontro inaspettato le darà la possibilità di rimediare ai torti del passato…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RAYA E L'ULTIMO DRAGO – ore 17.00 – di Don Hall (II), Carlos López Estrada – Animazione/Avventura/Commedia - "Molto tempo fa, nel fantastico mondo di Kumandra, umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basterà un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra…”

Voto della critica: ***

- THE CONJURING 3 – ore 20.45 – di Michael Chaves - con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard - Horror/Thriller - "Una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male sconosciuto che ha scioccato persino gli investigatori paranormali della vita reale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali di cui si siano mai occupati, inizia con la lotta per l'anima di un giovane ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SPIRIT – IL RIBELLE – ore 17.20 – di Elaine Bogan, Ennio Torresan – Animazione/Avventura/Family - "Lucky Prescott non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro, un'impavida stuntman cavallerizza di Miradero, una piccola città ai confini della frontiera. Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora non poche preoccupazioni. Lucky è cresciuta in una città della Costa Orientale degli Stati Uniti sotto l'occhio vigile di Cora, ma quando Lucky sfida la sorte con avventure rischiose, Cora alza la posta in gioco e decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky,a Miradero. Lucky è indifferente alla quiete cittadina. Cambia idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua vena indipendente, e fa amicizia con due cavallerizze del posto, Abigail Stone e Pru Granger. Il padre di Pru, Al Granger, il proprietario della scuderia, è il migliore amico del padre di Lucky. Quando un addestratore di cavalli senza cuore e la sua squadra pianificano di catturare Spirit e la sua mandria e metterli all'asta per una vita di prigionia e duro lavoro, Lucky riunisce i suoi nuovi amici e si imbarca coraggiosamente in questa avventura per salvare il cavallo che le ha dato libertà e uno scopo, e che l'ha aiutata a scoprire un legame con l'eredità di sua madre e con la sua eredità messicana, che non si sarebbe mai aspettata…”

Voto della critica: **

- SPIRAL – L’EREDITÀ DI SAW – ore 20.40 – di Darren Lynn Bousman - con Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Chris Rock, Zoie Palmer - Horror - "Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia, lo sfrontato detective Ezekiel ‘Zeke’ Banks e il suo partner alle prime armi si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- STORM BOY - IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE – ore 17.15 – di Shawn Seet - con Jai Courtney, Finn Little, Geoffrey Rush, Erik Thomson, Natasha Wanganeen – Drammatico/Avventura - "Storia di una straordinaria amicizia tra un ragazzino e un pellicano, ambientata nel lontano Coorong National Park dell'Australia Meridionale. Storm Boy/Michael Kingley è diventato un uomo d'affari di successo ormai in pensione. Grazie alla nipote che gli chiede aiuto su alcune problematiche legate alla tutela del pianeta e dell'ambiente, Michael inizia a rievocare la sua infanzia ormai dimenticata, trascorsa con suo padre lungo una costa isolata e incontaminata. Il susseguirsi d'immagini del suo passato, lo riporterà ai ricordi di come, da ragazzo, aveva salvato e allevato uno straordinario pellicano orfano dal nome Mr Percival. Il loro legame molto speciale e incondizionato avrà un effetto profondo su tutta la sua vita…”

Voto della critica: **

- CRUDELIA – ore 20.00 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- A QUIET PLACE II – ore 17.45 - 21.30 – di John Krasinski - con Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou - Horror - "In seguito agli eventi mortali nella loro casa, gli Abbott devono ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza nel silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano usando solo l'udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia…"

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it