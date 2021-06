Target: il Fornaio-Pasta Madre, prodotti tradizionali di alta qualità dal 1970

Il Fornaio- Pasta Madre nasce nel 1970 a Sanremo. Da oltre vent’anni il titolare Carlo Rovere e la moglie Vittoria Silvano si occupano della panetteria facendo tesoro dei consigli dati dai suoceri di Carlo, proprio loro hanno insegnato con amore e dedizione il mestiere del panettiere, in tutte le sue sfaccettature, al titolare. Oggi due sono i punti vendita: il primo in Corso Matuzia 209 e il secondo in Via Corradi 54, entrambi nella città dei fiori.

Il nome “Pasta Madre” è nato per mettere in risalto la lievitazione naturale del pane con farine del tutto biologiche.

Con il passare degli anni purtroppo il consumo del pane si è sempre più ridotto a quantità minime. L’evolversi della tecnologia ha cambiato profondamente il modo di produrre il pane e l’azienda si è dovuta rinnovare anno dopo anno specializzandosi anche in altri prodotti. Prima tra tutti, la tradizionale focaccia ligure che ha ricevuto importanti rinascimenti dal Comune di Sanremo, la sardenaira, la torta verde e numerosi prodotti di pasticceria come i baci di Sanremo.

Un lavoro molto faticoso quello di Carlo Rovere, soprattutto per gli orari, bisogna infatti arrivare nel panificio intorno alle due di notte per dare inizio alle varie lavorazioni, far riposare gli impasti e creare le basi che infine vengono condite per fare la sardanaira, le brioche e altri tipi di dolci.

Sicuramente quella del panettiere è da sempre una vita fatta di rinunce e sacrifici ma anche molto gratificante. Partire da due semplici ingredienti e arrivare al prodotto finito è una grande ricompensa per la fatica impiegata.