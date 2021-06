Pallanuoto: Serie B - Playoff, la Rari Nantes Imperia fa sua gara1 delle semifinali

Una Rari coriacea e sempre concentrata vince gara 1 delle semifinali playoff di Serie B. Alla piscina ‘Cozzi’ di Milano, i giallorossi superano 9-12 il CUS Geas Milano trascinati da una prestazione monumentale di Davide Cesini.

I ragazzi di Fratoni comandano il risultato nell’arco dell’ intero match e, nei tentativi di rientro degli avversari, rimangono sempre attenti senza mai perdere la calma.

Fin dalla rete iniziale di Davide Cesini, autore di un poker finale e di una prestazione a tutta vasca con espulsioni guadagnate da un lato e recupero difensivi dall’altro, lo spartito dell’incontro appare chiaro: Rari efficace davanti ed ermetica dietro. Al centrovasca, fanno seguito le marcature di Lengueglia e Riccardo Gandini che, da distanza siderale, svicola dalla morsa dell’avversario e batte Mugelli in girata.

Federico Merano comanda la difesa alla perfezione e, quando deve, risponde presente: nei primi due tempi infatti, i milanesi riescono a superarlo in appena due circostanze. Sul fronte offensivo ci pensa Cesini, con altre due reti, a trascinare il punteggio sul 5-2 all’inversione di vasca.

Con la ripresa, la partita trova nuovi protagonisti nei centroboa. Per la Rari, Corio affila gli artigli e, nel giro di un paio di minuti, guadagna due rigori e procura una terza superiorità. Purtroppo i compagni non sono precisi dal penalty. Scampato il pericolo, Milano si rifà sotto con Talamonti che sfrutta due superiorità consecutive. Ma nella terza è prodigioso Merano che, a tu per tu, abbassa la saracinesca e respinge la conclusione ravvicinata. La Rari rialza la testa con la rete di Cesini che sfrutta l’ennesima superiorità e, subito dopo, l’incursione in attacco di Rocchi viene premiata con una conclusione deviata ma vincente.

La partita arriva agli ultimi otto minuti sul 6-9, grazie alla rete numero 23 in stagione di capitan Somà.

Gli spettri di alcune partite in stagione tornano vivi quando il CUS inanella due reti consecutive tornando a -1. L’Imperia però non crolla e spinge ancora l’acceleratore grazie alla bella firma di Fratoni in superiorità. Testa a testa, la partita si trascina con poco spettacolo e tanta tensione. La rete che spacca l’equilibrio è dell’esperto Samuele Barla che, a uomo in più, trafigge Mugelli sul suo palo. La Rari respira e recupera la lucidità. Cesini recupera palla sul perimetro e lancia Corio che serve il ‘cucchiaio’ per il dessert finale. Anche per lui si tratta della ventitreesima marcatura stagionale, soprattutto il 9-12 che regala il primo match-point ai giallorossi. Mercoledì 30 giugno, alle ore 19, la sfida si sposterà alla Cascione per gara-2.

Dopo la partita, ha parlato Mister Fratoni: ”La partita è stata combattuta e difficile, anche se siamo sempre stati sopra nel punteggio. Loro sono una buona squadra sia fisicamente che tecnicamente. Ma i ragazzi sono stati bravi nonostante una trasferta lunga, molto calda e stancante. Abbiamo sempre tenuto la gara in mano e siamo sempre rimasti concentrati. Sono fiero dei miei ragazzi. Mercoledì, dopo tanto tempo, ritroveremo il nostro pubblico e vogliamo fare bene. Abbiamo già la testa a gara-2”.

CUS GEAS MILANO - RARI NANTES IMPERIA 9-12

(1-3; 1-2; 4-4; 3-3)

MILANO - Mugelli, Ronchetti 1, Dublino, Giusto, Sciarrone, Caravita, Talamonti 2, Achilli, Andaloro 3, Foroni 1, Corradini 2, Gobbi, De Campo. All.: Catalano

IMPERIA - Merano, Fratoni G. 1, Barla 1, Grosso, Gandini 1, Cipriani, Lengueglia 2, Corio 1, Taramasco, Somà cap. 1, Rocchi 1, Cesini 4, Brignolo. All.: Fratoni

NOTE: usciti per limite di falli Dublino (M) nel terzo tempo, Taramasco (I) e Ronchetti (M) nel quarto. Sup.Num.: Milano 5/10 + 2 rigori realizzati; Imperia 5/13 + 3 rigori (uno realizzato e due sbagliati)