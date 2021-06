I Pulcini 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono contro l'Ospedaletti Calcio

Ultima partita per i Pulcini 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy, guidati da Angelo Alletto e Daniele Ventura. Questa mattina hanno affrontato, sul campo sintetico dello “Zaccari” a Camporosso, l'Ospedaletti Calcio.

Il primo tempo si è concluso 4 a 0 a favore dei biancorossi grazie alle reti di Grosso, Rezaiem, Borella e Mamaliga. Il secondo tempo, invece, è terminato 3-1 per la Polisportiva Vallecrosia Academy per merito della doppietta di Anfosso e del gol di Petrillo, mentre il terzo tempo è finito 2-1 grazie alle reti di Anfosso e Magliano. Per l'Ospedaletti Calcio ha invece segnato Guardiani.

I ragazzi, allenati da mister Alletto e Ventura, vincono così la partita contro gli orange.