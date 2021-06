Calcio: per gli esordienti 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy ultima partita di campionato contro il Taggia

Gli esordienti 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy, ieri pomeriggio, hanno affrontato il Taggia calcio.

Sul campo in erba dello “Zaccari” a Camporosso è andata in scena l’ultima partita di campionato, visto che il campo del Taggia non era utilizzabile. I giovani calciatori guidati dall’allenatore Luca Soncin hanno perso il primo tempo per 1-0. Il secondo tempo si è concluso 1-0 a favore degli avversari, mentre il terzo tempo è terminato con un pareggio 1-1, per i biancorossi ha segnato Mirko Rahi.

«Abbiamo giocato sotto un caldo torrido. E’ stata una partita tiratissima, molto fisica, giocata bene tecnicamente. Abbiamo tenuto testa alla migliore squadra della zona. E’ stata una bella partita complimenti a tutti! – commenta mister Soncin – Finisce un’annata difficile per tutti, ma un applauso va a tutti i ragazzi e alla società che è riuscita a tenere aperta l’attività anche durante i mesi di lockdown. Bravi a tutti, un pensiero va all’amico Mirko e alla mamma di Emanuele».