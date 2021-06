Covid: nelle ultime 24 ore nessun ricovero o dimissione in Liguria ma 10 nuovi positivi

Oggi non si registrano nuovi ricoveri per Covid nelle strutture sanitarie liguri. In compenso, sono 10 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria. Il dato è emerso a fronte di 1.678 tamponi molecolari e 1.437 test antigienici.



Nelle ultime 24 ore, Imperia si registrano 2 nuovi positivi, zero su Savona, 5 invece sull'area di genova e 3 su La Spezia. Oggi si registra un decesso in più, si tratta di una donna di 82 anni, morta il 26 giugno presso l'Ospedale di Sarzana.