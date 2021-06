Sanremo: aperto il gazebo raccolta firme Forza Italia per la riforma fiscale 'Meno tasse - più crescita'

Simone Baggioli, commissario provinciale e consigliere capogruppo in Comune a Sanremo di Forza Italia, Sandiano Secondo, commissario cittadino, Roberto Pecchinino, responsabile provinciale seniores, Francesca Renna, responsabile metropolitana seniores Genova, Alessandra Beltrame del coordinamento provinciale Azzurro Donne, Gabriella Tomasi, Mimmo De Leonibus e Rinaldo Sartore insieme ai dirigenti, iscritti e simpatizzanti stanno raccogliendo firme per ridurre le tasse a avviare la crescita.

“Con questa raccolta firme – dichiara il commissario cittadino Secondo Sandiano – vogliamo far conoscere e dare forza alla proposta di riforma fiscale che il nostro movimento politico ha elaborato. Sono 22 – prosegue – i punti cardine di questa proposta, tra cui il blocco delle cartelle esattoriali sino alla fine del 2021, la pace fiscale per sanare i debiti fiscali pregressi e il contenzioso tributario in essere, la flat tax per il ceto medio, la riduzione delle attuali aliquote Irpef, il definitivo superamento dell’Irap, la no tax area fino a 12 mila euro, l’eliminazione delle tasse di successione e donazione. E ancora: il fattore familiare, il no a patrimoniali sui capitali privati, il mantenimento e l’estensione della cedolare secca sui redditi delle locazioni di immobili, la semplificazione della normativa tributaria, degli adempimenti, delle procedure e del contenzioso, la rimodulazione delle aliquote Iva, il riordino delle addizionali locali”.

“Una riforma organica del fisco, mirata a semplificare ed alleggerire il carico che grava su cittadini, famiglie e imprese, è condizione essenziale per centrare l’obiettivo di una crescita economica robusta dopo questo anno e mezzo terribile a causa della pandemia" sottolinea ancora Sandiano.

"Forza Italia da sempre ha fatto del tema della riforma fiscale un suo cavallo di battaglia. Il ‘Meno tasse per tutti’ non è soltanto uno degli slogan storici del nostro partito, ma esprime anche il nostro modo di intendere il rapporto tra lo Stato e il cittadino. E’ un messaggio che dalla discesa in campo del presidente Berlusconi nel ‘94 è diventato centrale nel dibattito politico ed è ancora oggi attuale” prosegue Roberto Pecchinino.

“Voglio ringraziare – conclude il coordinatore provinciale di Forza Italia Simone Baggioli – tutti i nostri dirigenti e militanti che in questi due giorni sono presenti ai banchetti per la raccolta firme: il loro impegno e la loro passione sono davvero straordinari”.