Una voragine si è aperta oggi pomeriggio nell’asfalto in via Gabriele D'Annunzio, nell’immediato entroterra di Sanremo.

Il manto stradale ha ceduto proprio al centro della carreggiata rendendo pericoloso il transito dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale ed i tecnici del Comune e di Rivieraacqua per pianificare l'intervento urgente di messa in sicurezza previsto per domani mattina.