Arma di Taggia: sindaco firma ordinanza, stop a vendita e somministrazione da asporto durante le manifestazioni estive serali

Ad Arma di Taggia scatta da stasera il divieto di vendita della somministrazione e asporto di bevande e alimenti, in contenitori di vetro, ferro o altro materiale potenzialmente contundente. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Mario Conio in accordo con la Prefettura.



Il provvedimento sarà valido dalle 18 alle 24 in: piazza Chierotti, piazza Marinella, Lungomare, via Queirolo, via Nazario Sauro, vico Vivaldi. Inoltre è previsto anche, il divieto di abbandono di bottiglie o contenitori di vetro e simili. Questo per evitare situazioni di degrado, nonché possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato.



L’ordinanza sarà applicata per la prima volta stasera in occasione della cerimonia per la consegna della bandiera blu e dell’incontro sul mare e la posidonia a cura dell’associazione Quarto Quadrante. Le stesse restrizioni saranno applicate anche per tutte le altre serate della programmazione estiva armese, tra stasera e il 31 luglio.