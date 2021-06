Fine settimana impegnativo per i 5 ragazzi del Csjudo Judo Sanremo Kumiai. La categoria interessata è quella degli esordienti B anni 2007/2008 nella quale gli atleti del CLUB Sanremese hanno affrontato la loro prima qualificazione ai campionati italiani Es. B. La competizione si è svolta al palazzetto dello sport di Manesseno (Genova) il 26 giugno 2021, manifestazione ben organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam Judo Liguria.

Questa gara dopo quasi due anni di stop forzato per evidenti problematiche relative alla pandemia è stata per loro la prima esperienza da agonisti dove hanno saputo gestire bene gli incontri e dominare anche avversari più esperti e più grandi.

Il grande impegno ed i risultati da podio degli atleti matuziani non sono bastati per qualificare tutti e 5; solo Meluso Cristina cat -40 Kg riesce a staccare il pass per le finali che si terranno a lido di Ostia il prossimo week end.

Marini Federica sempre nei - 40 kg pur arrivando terza per differenza punti e tempo di gara non riesce a qualificarsi, vince due incontri su tre ,ma così è il judo e lo sport ,bisogna fare tesoro ed esperienza.

Mura Viola alla sua seconda gara in assoluto nei -44 kg si classifica al 3’ posto e anche lei non accede alle finali nonostante riesca a dominare l’incontro decisivo per la qualificazione per il Palafijlkam di Ostia.

Ad un soffio dalle finali si posiziona anche Semanjaku Erik classificandosi al 2’ posto, commette un banale errore nell’incontro decisivo e non arriva al meritato oro che lo faceva accedere al Palafijlkam.

Per Bruno Roman decisivo è il fattore emozionale che non gli fa passare il primo turno e non lo fa proseguire nella gara.

Il direttore tecnico Guarnaccia Ettore il presidente Andrea Scalzo gli insegnanti Nino Scalzo e Giuseppe Mastrorillo sono soddisfatti per il grande impegno che ci mettono gli atleti allenandosi costantemente tutte le settimane senza mai fermarsi nonostante i difficili protocolli, affermano: ”Anche la fortuna a volte aiuta per andare oltre e salire il gradino decisivo ma anche se il risultato è un po’ al di sotto di quello previsto e meritato sono fiduciosi che quando si ripeteranno questo autunno le nuove finali i risultati rispecchieranno meglio il valore degli atleti, dei tecnici e del Club Sanremese. Forza Cristina porta in alto i colori Nero-Arancio del Csjudo Sanremo Kumiai!”.