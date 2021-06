Il Lions Club Sanremo Host consegna ai Parroci della città 3mila euro in Gift Card da 50 euro per acquisti di generi alimentari prima necessità

Continuano senza sosta, gli aiuti umanitari del Lions Club Sanremo Host, destinati ad aiutare all'acquisto di generi alimentari di prima necessità, per famiglie e persone anziane, che si trovano in questo periodo, in grande difficoltà anche per fare la spesa.

L'impegno dei Lions sanremesi, nonostante la pandemia, non si è mai fermato, e in questi giorni i soci del Lions Club Sanremo Host, guidati da Roberto Pecchinino, stanno consegnando 60 Gift Card del valore di 50 euro ciascuna, ai parroci della città, da destinare a famiglie indigenti e bisognose.​

Con l'approvazione del Consiglio Direttivo del Lions Club Sanremo Host, sono state acquistate 60 Gift card a scalare dal gruppo “Aimondo” per un valore di €.3.000,00 da utilizzare per fare la spesa, nei supermercati “Eurospin” della Provincia. Le Card (buoni spesa) , sono state e consegnate ai Parroci delle parrocchie di Sanremo, che hanno una maggior conoscenza delle famiglie e persone anziane, che hanno bisogno di aiuto, per fare la spesa.

Ai parroci, oltre alle Card, è stato consegnato un promemoria (QUI), elaborato dal Presidente, che riassume molti consigli tratti da studi fatti da​ esperti sull'alimentazione e da consigli ricevuti da direttori di supermercati, per aiutare le famiglie a fare una spesa intelligente e consapevole. Dai dati forniti e dai consigli ricevuti, è possibile fare la spesa per una settimana, per una famiglia di 4 persone con 50 euro, completa di colazione e spuntini durante la giornata. I buoni spesa sono stati già consegnati a Don Nicolas della Parrocchia di San Siro, a Don Filippo della Parrocchia di Coldirodi, a Don Goffredo della Parrocchia degli Angeli e a Don Massimo della Parrocchia del Borgo e alla Caritas Parrocchiale (Bazar della Pigna di San Giuseppe) che fa parte della Parrocchia dell'Annunciazione, a Padre Pietro della Parrocchia della Mercede e nei prossimi giorni le card saranno consegnate anche a Padre Pietro dei Frati Cappuccini.